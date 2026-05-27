Τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Νεκρός 74χρονος έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτου με νταλίκα

Snapshot Νεκρός είναι ο 74χρονος οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση με νταλίκα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά.

Η 64χρονη συνεπιβάτιδα του 74χρονου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου απεγκλώβισε τους δύο τραυματίες από το όχημα μετά το τροχαίο.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν μια νταλίκα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα της σφοδρής πρόσκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 74χρονος οδηγός του ΙΧ.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις εννέα και μισή το βράδυ, όταν το βαρύ όχημα έπεσε στο αυτοκίνητο που προπορευόταν σύμφωνα με το sinidisi.gr. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, οι οποίες επιχείρησαν και ολοκλήρωσαν τον απεγκλωβισμό του 74χρονου, καθώς και της 64χρονης συνεπιβάτιδάς του.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην περιοχή και μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά τις άμεσες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 74χρονος κατέληξε εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ενώ η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το τοπικό τμήμα Τροχαίας, δυνάμεις της οποίας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον αυτοκινητόδρομο προκειμένου να ρυθμίσουν την ασφαλή κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων.

