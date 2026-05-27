NBA Playoffs: Οι Πρωταθλητές Θάντερ απέχουν μία νίκη από την επιστροφή στους τελικούς!

Με κορυφαίο τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, οι Θάντερ επικράτησαν 127-114 των Σπερς κι έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών της Δύσης, απέχοντας, πλέον, μια νίκη από τα NBA Finals.

Η Οκλαχόμα είναι ένα βήμα μακριά από την επιστροφή στους τελικούς του NBA.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 32 πόντους, ενώ ο Άλεξ Καρούσο πρόσθεσε 22 πόντους, ερχόμενος από τον πάγκο.

Πολύτιμη ήταν κι η συνεισφορά του Τζάρεντ ΜακΚέιν, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός λόγω των απουσιών των Τζέιλεν Ουίλιαμς και Ατζέι Μίτσελ, σημειώνοντας 20 πόντους στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σε playoffs.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν είχε 12 πόντους και 15 ριμπάουντ για τους Θάντερ.

Μετά την ήττα στο Game 4, όπου είχαν περιοριστεί στους 82 πόντους, οι Θάντερ έδειξαν διαφορετικό πρόσωπο, φτάνοντας στους 82 πόντους λίγο μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου.

Για τους Σπερς, ο Στέφον Καστλ σημείωσε 24 πόντους, ο Τζούλιαν Σαμπανί πρόσθεσε 22 και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 20 πόντους, αλλά με μόλις 4/15 σουτ εντός παιδιάς. Ο Κέλντον Τζόνσον πρόσθεσε 15 πόντους από τον πάγκο, με το Σαν Αντόνιο να αστοχεί σε 29 από τις 41 προσπάθειες για τρίποντο.

Το Game 6 θα διεξαχθεί την Πέμπτη (28/05) στο Σαν Αντόνιο, με τους Θάντερ να χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς του NBA. Αν χρειαστεί έβδομο παιχνίδι, αυτό θα πραγματοποιηθεί στην Οκλαχόμα Σίτι το Σάββατο (30/05).

Οι Νιου Γιορκ Νικς περιμένουν ήδη τον αντίπαλό τους στους τελικούς, με το πρώτο παιχνίδι της σειράς να είναι προγραμματισμένο για τις 3 Ιουνίου.

Τα highlights του Θάντερ - Σπερς

