Μακροζωία και νέες θεραπείες: Πώς προετοιμάζεται η φαρμακοβιομηχανία για το «αύριο»

Ολιστική απάντηση από την DEMO σε ένα μοντέλο υγείας που αλλάζει, με άξονα την μακροζωία και την ενεργό γήρανση

Newsbomb

Μακροζωία και νέες θεραπείες: Πώς προετοιμάζεται η φαρμακοβιομηχανία για το «αύριο»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γήρανση του πληθυσμού ή μακροζωία; Δύο σχεδόν ταυτόσημες έννοιες περιγράφουν μεν το ίδιο φαινόμενο, γεννούν όμως διαφορετικές προκλήσεις και απαντήσεις. Η μεν γήρανση του πληθυσμού έχει συνδεθεί με το δημογραφικό πρόβλημα των χωρών της Ευρώπης και της Ελλάδας. Οι προκλήσεις έχουν επισημανθεί από φορείς, όπως το ΙΟΒΕ: Το 2024, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών ανερχόταν στο 23,3% του συνολικού πληθυσμού, ενώ έως το 2070 αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 33,1%. Αυτή η δημογραφική γήρανση οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες για δαπάνες υγείας και φαρμάκου.

Η μακροζωία από την άλλη, αποτελεί πάνδημο αίτημα των κοινωνιών και στόχο των ανακαλύψεων της ιατρικής επιστήμης. Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα επανήλθε το 2024 στο υψηλό επίπεδο των 81,9 ετών, λίγο πάνω τον μέσο όρο της ΕΕ27, έπειτα από μια μείωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας της covid-19.

Το κρίσιμο ζήτημα, λοιπόν, είναι με ποιον τρόπο η γήρανση μπορεί να είναι υγιής, ενεργή και να οδηγεί σε γενικευμένη μακροζωία του πληθυσμού. Ένας από τους πυλώνες που καλείται να δώσει απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, είναι η φαρμακοβιομηχανία. Ο κλάδος προετοιμάζεται για το «αύριο», λαμβάνοντας υπόψη ότι αλλάζει ριζικά το προφίλ υγείας, κατανάλωσης φαρμάκων και φροντίδας, αλλά και το μοντέλο της έρευνας και της παραγωγής, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλείων.

1779798354173-765061238-picture2.jpg

Το επενδυτικό πρόγραμμα της DEMO, που βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία πενταετία, απαντά ολοκληρωμένα στις παραπάνω προκλήσεις. Με επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη και αιχμή του δόρατος τη βιοτεχνολογία, η DEMO φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών φαρμάκων σε εμπορική κλίμακα. Μάλιστα, στοχεύει στην ανάπτυξη τριών νέων μονοκλωνικών αντισωμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη του πρώτου ελληνικού βιολογικού φαρμάκου. Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες χώρες στην Ευρώπη, διαθέτουν εταιρείες βιοτεχνολογίας, οι οποίες αναπτύσσουν ή παράγουν βιοτεχνολογικά θεραπευτικά προϊόντα.

Γιατί, όμως, είναι σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας, μια ελληνική εταιρεία να βρίσκεται μέσα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα Έρευνας και Ανάπτυξης βιολογικών φαρμάκων; Τα βιοτεχνολογικά φαρμακευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου, αυτοάνοσων νοσημάτων, λοιμωδών νοσημάτων, νοσημάτων του αναπνευστικού και νευρικού συστήματος, κληρονομικών και σπάνιων νοσημάτων κ.ά. Επίσης, έχουν εφαρμογή σε γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να λάβουν οι βιολογικές θεραπείες και στη διατήρηση της «λειτουργικής ικανότητας» των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, που συνδέεται με την βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης ασθενειών, η εμφάνιση ή επιδείνωση των οποίων συνδέεται και με την ηλικία. Νοσήματα όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά, ο σακχαρώδης διαβήτης, η άνοια, η οστεοπόρωση ή η κατάθλιψη, χαρακτηρίζονται συχνά ως χρόνιες παθήσεις της «τρίτης ηλικίας». Και όσο κινούμαστε προς την ιατρική ακριβείας και τις εξατομικευμένες θεραπείες, η βιοτεχνολογία θα παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο.

Με τη λήξη της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πολλών βιολογικών φαρμάκων, ξεκινά η ανάπτυξη μιας κατηγορίας εναλλακτικών εκδοχών των πρωτότυπων βιολογικών φαρμάκων.

Η παραγωγή βιολογικών φαρμάκων εντός της χώρας, δημιουργεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, καθώς διασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών σε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές. Ταυτόχρονα, ισχυροποιείται η θέση της ελληνικής φαρμακευτικής παραγωγής στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη και μειώνεται η εξάρτηση από άλλες χώρες και στον τομέα των βιοτεχνολογικών φαρμάκων. Η ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητα βιοτεχνολογικών φαρμάκων της DEMO θα έχει έδρα το Κέντρο Βιοτεχνολογίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Πέραν, όμως, της βιοτεχνολογίας, η μακροζωία και η ποιότητα ζωής για τις μεγαλύτερες ηλικίες έχει ανάγκη από ένα σταθερό περιβάλλον, βασικών ποιοτικών φαρμάκων, χωρίς ελλείψεις. Και εδώ η DEMO συνεχίζει μια μακρά παράδοση ενός πλήρους χαρτοφυλακίου, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την παραγωγή φαρμάκων χημικής προέλευσης και κερδίζει ένα μεγάλο στοίχημα, αυτό της παραγωγής πρώτων υλών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στον παραγωγικό κόμβο στην Τρίπολη, θα παράγονται πρώτες ύλες και τελικά φάρμακα σε δύο βασικές κατηγορίες, στα πενικιλινούχα αντιβιοτικά και στα ογκολογικά φάρμακα χημικής προέλευσης.

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματός της, η DEMO θα αποτελεί βασικό μέλος του οικοσυστήματος εταιρειών, που θα παίξουν τα επόμενα χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη μακροζωίας με ποιότητα ζωής για τους Έλληνες και Ευρωπαίους ασθενείς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της καινοτομίας και της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

04:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Προκλητική ειρωνεία και καμία ουσία»

03:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ η Θεώνη Κουφονικολάκου - Ποιοι αναλαμβάνουν αναπληρωτές

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα ΝΔ με 13,4 μονάδες – Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ