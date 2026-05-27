Αυτή είναι η επόμενη ημέρα της ανθρωπότητας: Η NASA παρουσίασε τη βάση που θα φτιαχτεί στη Σελήνη

Snapshot Η NASA θα εκτοξεύσει πριν το τέλος του έτους τις πρώτες αποστολές για την κατασκευή μόνιμης βάσης στη Σελήνη, σε συνεργασία με την Blue Origin.

Η βάση θα λειτουργήσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο για τους αστροναύτες του προγράμματος Artemis και θα προετοιμάσει αποστολές στον Άρη.

Τρεις αποστολές μέσα στο έτος θα μεταφέρουν επιστημονικό εξοπλισμό, ρόβερ και εξοπλισμό από ευρωπαϊκές και κορεατικές διαστημικές υπηρεσίες.

Θα χρησιμοποιηθούν οχήματα εξερεύνησης από τις εταιρείες AstroLab και Lunar Outpost, καθώς και σεληνιακά drones για χαρτογράφηση, εξέταση ακτινοβολίας και αναζήτηση νερού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 εκτοξεύσεις και 21 προσεδαφίσεις μέχρι το 2029, με στόχο μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη έως το 2032 και συνολικό κόστος άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη βάση. Snapshot powered by AI

Η NASA ανακοίνωσε ότι οι πρώτες αποστολές για την κατασκευή μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη θα εκτοξευθούν πριν το τέλος του έτους, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος. Η σεληνιακή βάση θα λειτουργήσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο για τους αστροναύτες του προγράμματος Artemis, με στόχο την προώθηση της ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τη Γη και την προετοιμασία για αποστολές στον Άρη.

Η αρχική αποστολή για την εγκατάσταση της βάσης θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Blue Origin, την αεροδιαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, και θα αποτελέσει την πρώτη ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη σεληνιακή προσσελήνωση στην ιστορία. Ένα μη επανδρωμένο σκάφος θα προσεδαφιστεί στον νότιο πόλο της Σελήνης, δοκιμάζοντας τεχνολογίες προσγείωσης και μεταφέροντας επιστημονικά όργανα.

Στη συνέχεια, η δεύτερη αποστολή θα μεταφέρει το μεγαλύτερο εμπορικό φορτίο που έχει ποτέ σταλεί στη σεληνιακή επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένου ενός ρόβερ της εταιρείας AstroLab, ενώ η τρίτη θα φέρει εξοπλισμό από τις διαστημικές υπηρεσίες της Ευρώπης και της Κορέας. Και οι τρεις αποστολές προβλέπεται να εκτοξευθούν μέσα στο έτος, με ακόμη περισσότερες αποστολές να αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Οι εταιρείες AstroLab και Lunar Outpost έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη οχημάτων εξερεύνησης που θα χρησιμοποιηθούν από τους αστροναύτες για την περιήγηση στη Σελήνη. Τα οχήματα της AstroLab μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως 10 χλμ/ώρα και να κινηθούν σε πλαγιές με κλίση έως 20 μοίρες, ενώ τα αυτόνομα οχήματα της Lunar Outpost θα αναλάβουν τη χαρτογράφηση του εδάφους για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για μελλοντικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, η αποστολή θα υποστηριχθεί από σεληνιακά drones Moonfall, που θα εξετάζουν το περιβάλλον ακτινοβολίας, θα βοηθούν στον καθορισμό της περιμέτρου της βάσης και θα συμβάλλουν στην ασφαλή προσγείωση και αξιολόγηση του εδάφους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα drones θα αναζητούν επίσης νερό και πάγο κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης.

Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει 25 εκτοξεύσεις, 21 προσεδαφίσεις και τη μεταφορά 400 τόνων εξοπλισμού, προκειμένου να στηριχθεί η δεύτερη φάση με την κατασκευή ημιμόνιμων υποδομών και την έναρξη πρώιμης κατοίκησης έως το 2029. Στη συνέχεια, προβλέπεται η αποστολή πυρηνικών αντιδραστήρων για την ενεργειακή τροφοδοσία της βάσης, ενώ μέχρι το 2032 στοχεύεται η ανάπτυξη μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη.

Το συνολικό κόστος της βάσης εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το ευρύτερο πρόγραμμα Artemis υπολογίζεται στα 93 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πρόγραμμα έχει ήδη σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα, όπως η αποστολή τεσσάρων αστροναυτών γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης τον Απρίλιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

Η NASA επισημαίνει ότι η σεληνιακή βάση θα επιτρέψει στους αστροναύτες να παραμείνουν περισσότερο χρόνο, να εξερευνήσουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να πραγματοποιήσουν κρίσιμη επιστημονική έρευνα, ενισχύοντας την κατανόηση της ανθρώπινης προσαρμογής στο διάστημα και τη δημιουργία υποδομών που θα στηρίξουν μελλοντικές αποστολές στον Άρη.