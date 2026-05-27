Αυτή είναι η επόμενη ημέρα της ανθρωπότητας: Η NASA παρουσίασε τη βάση που θα φτιαχτεί στη Σελήνη

Η αρχική αποστολή για την εγκατάσταση της βάσης θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Blue Origin, την αεροδιαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος

Δημήτρης Δρίζος

Αυτή είναι η επόμενη ημέρα της ανθρωπότητας: Η NASA παρουσίασε τη βάση που θα φτιαχτεί στη Σελήνη
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η NASA θα εκτοξεύσει πριν το τέλος του έτους τις πρώτες αποστολές για την κατασκευή μόνιμης βάσης στη Σελήνη, σε συνεργασία με την Blue Origin.
  • Η βάση θα λειτουργήσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο για τους αστροναύτες του προγράμματος Artemis και θα προετοιμάσει αποστολές στον Άρη.
  • Τρεις αποστολές μέσα στο έτος θα μεταφέρουν επιστημονικό εξοπλισμό, ρόβερ και εξοπλισμό από ευρωπαϊκές και κορεατικές διαστημικές υπηρεσίες.
  • Θα χρησιμοποιηθούν οχήματα εξερεύνησης από τις εταιρείες AstroLab και Lunar Outpost, καθώς και σεληνιακά drones για χαρτογράφηση, εξέταση ακτινοβολίας και αναζήτηση νερού.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 εκτοξεύσεις και 21 προσεδαφίσεις μέχρι το 2029, με στόχο μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη έως το 2032 και συνολικό κόστος άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη βάση.
Snapshot powered by AI

Η NASA ανακοίνωσε ότι οι πρώτες αποστολές για την κατασκευή μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη θα εκτοξευθούν πριν το τέλος του έτους, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος. Η σεληνιακή βάση θα λειτουργήσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο για τους αστροναύτες του προγράμματος Artemis, με στόχο την προώθηση της ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τη Γη και την προετοιμασία για αποστολές στον Άρη.

Η αρχική αποστολή για την εγκατάσταση της βάσης θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Blue Origin, την αεροδιαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, και θα αποτελέσει την πρώτη ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη σεληνιακή προσσελήνωση στην ιστορία. Ένα μη επανδρωμένο σκάφος θα προσεδαφιστεί στον νότιο πόλο της Σελήνης, δοκιμάζοντας τεχνολογίες προσγείωσης και μεταφέροντας επιστημονικά όργανα.

Στη συνέχεια, η δεύτερη αποστολή θα μεταφέρει το μεγαλύτερο εμπορικό φορτίο που έχει ποτέ σταλεί στη σεληνιακή επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένου ενός ρόβερ της εταιρείας AstroLab, ενώ η τρίτη θα φέρει εξοπλισμό από τις διαστημικές υπηρεσίες της Ευρώπης και της Κορέας. Και οι τρεις αποστολές προβλέπεται να εκτοξευθούν μέσα στο έτος, με ακόμη περισσότερες αποστολές να αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Οι εταιρείες AstroLab και Lunar Outpost έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη οχημάτων εξερεύνησης που θα χρησιμοποιηθούν από τους αστροναύτες για την περιήγηση στη Σελήνη. Τα οχήματα της AstroLab μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως 10 χλμ/ώρα και να κινηθούν σε πλαγιές με κλίση έως 20 μοίρες, ενώ τα αυτόνομα οχήματα της Lunar Outpost θα αναλάβουν τη χαρτογράφηση του εδάφους για τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για μελλοντικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, η αποστολή θα υποστηριχθεί από σεληνιακά drones Moonfall, που θα εξετάζουν το περιβάλλον ακτινοβολίας, θα βοηθούν στον καθορισμό της περιμέτρου της βάσης και θα συμβάλλουν στην ασφαλή προσγείωση και αξιολόγηση του εδάφους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα drones θα αναζητούν επίσης νερό και πάγο κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης.

Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει 25 εκτοξεύσεις, 21 προσεδαφίσεις και τη μεταφορά 400 τόνων εξοπλισμού, προκειμένου να στηριχθεί η δεύτερη φάση με την κατασκευή ημιμόνιμων υποδομών και την έναρξη πρώιμης κατοίκησης έως το 2029. Στη συνέχεια, προβλέπεται η αποστολή πυρηνικών αντιδραστήρων για την ενεργειακή τροφοδοσία της βάσης, ενώ μέχρι το 2032 στοχεύεται η ανάπτυξη μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη.

Το συνολικό κόστος της βάσης εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το ευρύτερο πρόγραμμα Artemis υπολογίζεται στα 93 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πρόγραμμα έχει ήδη σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα, όπως η αποστολή τεσσάρων αστροναυτών γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης τον Απρίλιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

Η NASA επισημαίνει ότι η σεληνιακή βάση θα επιτρέψει στους αστροναύτες να παραμείνουν περισσότερο χρόνο, να εξερευνήσουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να πραγματοποιήσουν κρίσιμη επιστημονική έρευνα, ενισχύοντας την κατανόηση της ανθρώπινης προσαρμογής στο διάστημα και τη δημιουργία υποδομών που θα στηρίξουν μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ