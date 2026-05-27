Κίνα: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα

Ο Xu Yao καταδικάστηκε σε θάνατο το 2024, και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα, ότι εκτελέστηκε στις 21 Μαΐου

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο Lin Qi

Οι αρχές της Κίνας εκτέλεσαν έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή εταιρίας βιντεοπαιχνιδιών, Lin Qi, ο οποίος ήταν, επίσης, εκτελεστικός παραγωγός της σειράς «The Three-Body Problem» του Netflix, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Xu Yao κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Lin Qi, ιδρυτή της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Yoozoo Games με έδρα τη Σαγκάη, η οποία κατέχει τα δικαιώματα της κινηματογραφικής προσαρμογής της επιτυχημένης τριλογίας βιβλίων «The Three-Body Problem».

Η τριλογία επιστημονικής φαντασίας, του Κινέζου συγγραφέα Liu Cixin, έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες και έχει προσαρμοστεί σε ταινίες, σειρές και βιντεοπαιχνίδια.

Ο Xu, πρώην επικεφαλής μιας θυγατρικής εταιρείας της Yoozoo Games, φαίνεται ότι δηλητηρίασε τον Lin το 2020, επειδή ο δισεκατομμυριούχος του μείωσε τον μισθό αφού τον είχε βοηθήσει να κλείσει τη συμφωνία με το Netflix.

Ο Xu καταδικάστηκε σε θάνατο το 2024, και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα, ότι εκτελέστηκε στις 21 Μαΐου.

Η εταιρεία Yoozoo Games επιβεβαίωσε επίσης την εκτέλεση σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέροντας: «Πρόσφατα, η υπόθεση που αφορούσε τον κ. Lin Qi, τον ιδρυτή του Three-Body Universe, έφτασε επιτέλους στο τέλος της, και τελικά αποδόθηκε δικαιοσύνη. Όλοι μας στην εταιρεία είμαστε βαθιά ευγνώμονες».

Το χρονικό της δηλητηρίασης

Όλα έγιναν τον Δεκέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Xu ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες γιουάν (δεκάδες χιλιάδες ευρώ) για να αγοράσει διαδικτυακά δηλητηριώδη μανιτάρια, τα οποία περιείχαν εξαιρετικά τοξικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της α-αμανιτίνης.

Στην συνέχεια, έκανε τα μανιτάρια σκόνη και τα έβαλε μέσα σε κάψουλες καφέ, δοχεία νερού και μπουκάλια ουίσκι, τα οποία στη συνέχεια έδωσε στον Lin και άλλους υπαλλήλους της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Lin αισθάνθηκε αδιαθεσία καθώς έφευγε από την εταιρεία στις 16 Δεκεμβρίου του 2020, και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο την επόμενη ημέρα. Στις 25 Δεκεμβρίου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 39 ετών.

Ο Zhao Jilong, ένας άλλος εκτελεστικός παραγωγός της σειράς «The Three-Body Problem», και η σύζυγός του επίσης δηλητηριάστηκαν, αλλά επέζησαν.

Η σειρά «The Three-Body Problem» έχει γνωρίσει τεράστια δημοτικότητα τόσο στην Κίνα όσο και στο εξωτερικό. Ο Liu Cixin, ο οποίος έγραψε τα βιβλία στα οποία βασίζεται η σειρά, έγινε ο πρώτος Κινέζος που κέρδισε Βραβείο Χιούγκο, ένα ετήσιο λογοτεχνικό βραβείο για τα καλύτερα έργα επιστημονικής φαντασίας.

