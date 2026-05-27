ΣΚΑΪ: Η ώρα της Λένας Φλυτζάνη – Άμεσες αλλαγές στο κεντρικό δελτίο

Η Σία Κοσιώνη έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο στον ΣΚΑΪ και, έκτοτε, η Χριστίνα Βίδου κάθισε στην καρέκλα της παρουσιάστριας του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Αν και ο αρχικός σχεδιασμός των στελεχών ήταν η προαναφερθείσα να συνεχίσει στην εν λόγω θέση μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, τελικά το πλάνο άλλαξε.

Η Λένα Φλυτζάνη σηκώνει νωρίτερα μανίκια και, από την ερχόμενη Δευτέρα 1η Ιουνίου, θα καλησπερίζει το κοινό στο δελτίο ειδήσεων. Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή, για μία νέα εποχή στις Ειδήσεις του καναλιού, και θα έχει ενδιαφέρον το μέλλον

Για την ώρα, πάντως, όλοι στηρίζουν πολύ την νεαρή δημοσιογράφο, που τα τελευταία χρόνια βλέπει τις μετοχές της να ανεβαίνουν στον κόσμο της τηλεόρασης και της ενημέρωσης.

