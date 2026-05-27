Ισπανία: Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Η έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη

Snapshot Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Μαδρίτη με δικαστική εντολή.

Η έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό παράνομου μηχανισμού χρηματοδότησης του κόμματος.

Οι έρευνες σχετίζονται με σκανδάλa διαφθοράς που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και το κόμμα του βρίσκονται υπό πίεση λόγω αυτών των αποκαλύψεων.

Η αστυνομία δεν παρείχε επιπλέον πληροφορίες λόγω της μυστικότητας της έρευνας. Snapshot powered by AI

Έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Μαδρίτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η αστυνομία, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία έχει λάβει δικαστική εντολή προκειμένου «να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης», σύμφωνα με την⁠ El Pais και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες αφού οι έρευνες είναι μυστικές.

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Διαβάστε επίσης