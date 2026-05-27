Γωγώ Μαστροκώστα: Το τελευταίο αντίο στο Ελληνικό

Φωτογραφίες Χάρης Γκίκας

Μέσα σε κλίμα οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα, 27 Μαΐου 2026, τη Γωγώ Μαστροκώστα. Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, μαζί με την κόρη του Βικτώρια Δέλλα, βρέθηκαν από νωρίς στον Ιερό Ναό στο Ελληνικό, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ από νωρίς κατέφθασαν στην εκκλησία άνθρωποι από το στενό και φιλικό της περιβάλλον για να την αποχαιρετήσουν.

Η Γωγώ Μαστροκώστα πάλεψε για μεγάλο χρονικό διάστημα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και έφυγε τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της.

Τραϊανός και Βικτώρια Δέλλα

«Σ' αγαπώ μαμά» - Λύγισε εκφωνώντας τον επικήδειο η Βικτώρια Δέλλα

Ο επικήδειος της κόρης της Γωγούς Μαστροκώστα, Βικτώριας Δέλλα έκανε άπαντες να βουρκώσουν και να συγκινηθούν με τα από καρδιάς λόγια που εκφώνησε στην εξόδιο ακολουθία.

«Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να τιμήσετε τη μαμά μου και να σταθείτε δίπλα στην οικογένειά μου. Ξέρω πως σήμερα είναι μια μέρα πένθους και πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δε θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη.

Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια, αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μια στοργική κόρη και μια δυνατή αδερφή και πάνω απ' όλα μια μοναδική μαμά.

Μαμά, μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά, μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα.

Όταν ήμουν μικρή, σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου. Και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου, και αυτό το φρόντισες εσύ.

Στον γάμο σου, είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά, και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω κι εγώ έναν στίχο. “Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική”.

Σ' αγαπώ, μαμά. Δε σου λέω αντίο, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».

Τραϊανός Δέλλας και Ντέμης Νικολαΐδης

Συγκλόνισε ο επικήδειος του Δέλλα

«Άγγελέ μου, αγάπη μου», έτσι με έλεγες παντού, ξεκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, εμφανώς επηρεασμένος από το πένθος του, αλλά με σταθερή φωνή. «Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ», είπε σε άλλο σημείο του επικηδείου του.

Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα «μωρό μου», γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνουν στα μωρά. Κι αυτή η ανάγκη μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια και έτσι είχα δύο μωρά να φροντίζω, καθένα με τον δικό του τρόπο, είπε και η φωνή του έσπασε, γεμίζοντας με δάκρυα τα μάτια όλων των φίλων του ζευγαριού που βρίσκονται στην Αγία Τριάδα του Ελληνικού για το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Τραϊανός Δέλλας και Βικτώρια Δέλλα εισέρχονται στον Ιερό Ναό όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα

Η Βικτώρια Δέλλα

Η Κέλλυ Κελεκίδου

Ο Χάρης Σιανίδης

Η Νόνη Δούνια κι ο Φώτης Γιαννιώτης

Οι Βασίλειος Κωστέτσος και Γιάννης Καζανίδης

Η Ζέτα Δούκα

Η Μαρί Κωνσταντάτου

Αντώνης Ρέμος και Υβόννη Μπόσνιακ

Ίλια Ίβιτς κι Ελένη Πετρουλάκη

Κώστας Καπετανίδης και Δέσποινα Βανδή

Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή

Ο Νίκος Κουρκούλης

Ο Λάκης Γαβαλάς

Ο Βασίλης Γκαγκάτσης

Ο Πάντελης Καναράκης

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας Κώστας Χαλκιάς

Αντώνης Νικοπολίδης και Βάσω Στασινού

Γιώργος Γιαννιάς κι Ελευθερία Παντελιδάκη

Τάκης Ζαχαράτος κι Άγγελος Μπασινάς

Η σορός της Γωγούς Μαστροκώστα θα μεταφερθεί στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, τόπο καταγωγής της, όπου θα ταφεί δίπλα από τον πατέρα της.

