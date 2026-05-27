Ούτε χανταϊός, ούτε Έμπολα: Αυτός είναι ο ιός που απειλεί άμεσα την Ευρώπη - Τα συμπτώματα

Παρότι ο ιός σπάνια είναι θανατηφόρος, μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένους πόνους στις αρθρώσεις και αναπηρία

Δημήτρης Δρίζος

Ούτε χανταϊός, ούτε Έμπολα: Αυτός είναι ο ιός που απειλεί άμεσα την Ευρώπη - Τα συμπτώματα
NSW Police
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ιός chikungunya, που μεταδίδεται από κουνούπια Aedes, ενδέχεται να εξαπλωθεί στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική λόγω της κλιματικής αλλαγής.
  • Η αύξηση της θερμοκρασίας επιτρέπει στο ασιατικό κουνούπι τίγρης να επιβιώνει σε ψυχρότερες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικής μετάδοσης.
  • Η νόσος προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και αναπηρία, αν και σπάνια είναι θανατηφόρα.
  • Τα συστήματα υγείας πρέπει να προετοιμαστούν με παρακολούθηση κουνουπιών, εκπαίδευση ιατρών και ενίσχυση μέτρων καταπολέμησης.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρείται προς το παρόν περιοχή υψηλού κινδύνου για τοπική μετάδοση, αλλά τα κρούσματα σε ταξιδιώτες αυξάνονται και η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο.
Snapshot powered by AI

Συνήθως εντοπίζεται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπως η Κεντρική και Νότια Αμερική, η Καραϊβική, τα νησιά του Ινδικού Ωκεανού, η Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και η Αφρική.

Ωστόσο, ο ιός Chikungunya ενδέχεται σύντομα να εξαπλωθεί και στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, προειδοποιεί νέα μελέτη.

Επιστήμονες από το Zhejiang Chinese Medical University στο Χανγκζού της Κίνας αναφέρουν ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για δύο είδη κουνουπιών-φορέων σε μεγάλες πόλεις.

«Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη chikungunya κυρίως αλλάζοντας τις περιοχές όπου μπορούν να επιβιώσουν τα κουνούπια-φορείς της», εξήγησε ο δρ Γιανγκ Γου, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

«Στη μελέτη μας, το ασιατικό κουνούπι τίγρης ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εξηγούσε περισσότερο από το 70% της προβλεπόμενης εξάπλωσης του ιού.

Επειδή αυτό το κουνούπι αντέχει καλύτερα σε ψυχρότερες συνθήκες σε σύγκριση με το κουνούπι του κίτρινου πυρετού, η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να του επιτρέψει να εγκατασταθεί σε περιοχές που παλαιότερα ήταν υπερβολικά ψυχρές.

1779871057780-985166689-clipboard05-27-202601.jpg

Όταν εγκαθίστανται κατάλληλοι πληθυσμοί κουνουπιών, αυξάνεται και η πιθανότητα τοπικής μετάδοσης της chikungunya».

Παρότι ο ιός σπάνια είναι θανατηφόρος, μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένους πόνους στις αρθρώσεις και αναπηρία — με τη λέξη «Chikungunya» να σημαίνει «να λυγίζει κανείς από τον πόνο» στη γλώσσα Kimakonde.

Η chikungunya είναι ασθένεια που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1952 και προκαλείται από ιό που μεταδίδεται μέσω κουνουπιών Aedes.

Παρά το γεγονός ότι φέτος έχουν καταγραφεί περίπου 33.000 κρούσματα, η chikungunya παραμένει μία από τις πιο παραμελημένες τροπικές ασθένειες στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σήμερα, τα περισσότερα ξεσπάσματα της νόσου εμφανίζονται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές.

Ωστόσο, έως το 2100 αυτό ενδέχεται να αλλάξει, σύμφωνα με τη δρα Γε Σου, μία από τις συγγραφείς της μελέτης.

«Αυτή τη στιγμή, 139 χώρες ή περιοχές — που αντιστοιχούν στο 21,3% της χερσαίας επιφάνειας της Γης — θεωρούνται ζώνες κινδύνου για τον ιό chikungunya», ανέφερε.

«Όμως δείχνουμε ότι, βάσει των μοντέλων κλιματικής αλλαγής, ο ιός θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο προς τον βορρά, κυρίως στη βορειοανατολική Βόρεια Αμερική, την κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική Ασία».

555.jpg

Στη μελέτη τους, οι επιστήμονες μοντελοποίησαν πώς θα αλλάξει η γεωγραφική εξάπλωση του κουνουπιού του κίτρινου πυρετού (Aedes aegypti) και του ασιατικού κουνουπιού τίγρης (Aedes albopictus) — των δύο γνωστών φορέων του ιού — καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες.

Ανησυχητικά, τα μοντέλα δείχνουν ότι η βόρεια-κεντρική Ευρώπη, η βορειοανατολική Βόρεια Αμερική και η ανατολική Ασία αναμένεται να εξελιχθούν σε «μελλοντικές εστίες» του ιού.

«Το κοινό δεν χρειάζεται να πανικοβληθεί, όμως τα συστήματα υγείας πρέπει να προετοιμαστούν εγκαίρως», δήλωσε η δρ Σου.

«Για παράδειγμα, οι υγειονομικές αρχές μπορούν από τώρα να παρακολουθούν τα κουνούπια Aedes, να εκπαιδεύσουν τους γιατρούς ώστε να αναγνωρίζουν γρήγορα τη chikungunya, να ενισχύσουν τα μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών και να οργανώσουν σχέδια άμεσης αντίδρασης πριν εμφανιστούν επιδημίες.

Αυτά τα μέτρα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις εύκρατες περιοχές, όπου η ασθένεια δεν αποτελούσε έως σήμερα συνήθη ανησυχία για τη δημόσια υγεία».

«Ο περιορισμός της περαιτέρω υπερθέρμανσης του πλανήτη και οι επενδύσεις στη βασική προετοιμασία θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο η μελλοντική εξάπλωση να οδηγήσει σε μεγάλες επιδημίες».

Αν και η μελέτη δεν κατέταξε το Ηνωμένο Βασίλειο στις μελλοντικές εστίες υψηλού κινδύνου, στοιχεία δείχνουν ότι τα κρούσματα ήδη αυξάνονται εκεί.

Το 2024 καταγράφηκαν 112 επιβεβαιωμένα και πιθανά κρούσματα chikungunya σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία — σχεδόν 1,5 φορά περισσότερα σε σχέση με το 2023.

Σύμφωνα με την UKHSA, η πλειονότητα των περιστατικών συνδεόταν με ταξίδια στην Ινδία, ενώ ακολουθούσαν το Πακιστάν και η Βραζιλία.

Η υπηρεσία ανέφερε:

«Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος τοπικής μετάδοσης της chikungunya στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν εγκατασταθεί στη χώρα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών.

Ωστόσο, τα χωροκατακτητικά κουνούπια θα μπορούσαν ήδη να εγκατασταθούν σε ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να αυξήσει ακόμη περισσότερο την καταλληλότητα αυτών των περιοχών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Να πει την αλήθεια της, αφού θα πάει φυλακή», λέει η αδελφή της 25χρονης

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επισπεύδει διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ