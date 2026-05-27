Αλέξης Τσίπρας: Οι 7 δεσμεύσεις του κόμματος ΕΛΑΣ – Ανοιχτή για υπογραφές η Ιδρυτική Διακήρυξη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανοιχτή για υπογραφές πολιτών που θέλουν να γίνουν μέρος της πρώτης πράξης της «ζωής» του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, είναι από χθες το βράδυ η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η ιστοσελίδα του κόμματος ΕΛΑΣ δεν είναι ακόμη στον «αέρα», ωστόσο το τμήμα που αφορά την Ιδρυτική Διακήρυξη και την υπογραφή από πολίτες λειτουργεί κανονικά ήδη από το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά την ανακοίνωση του ονόματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην ιδρυτική διακήρυξη, η οποία διατίθεται για να τη διαβάσουν ή να την κατεβάσουν οι πολίτες σε pdf, αναφέρονται επίσης αναλυτικά οι 7 δεσμεύσεις του κόμματος ΕΛΑΣ για το μέλλον της χώρας.

«Φιλοδοξούμε να γίνουμε η απάντηση στην απογοήτευση, τη φθορά, τα εθνικά και κοινωνικά αδιέξοδα, την προκλητική αδικία, την κρίση των θεσμών και της δημοκρατίας. Για να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της χώρας. Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Το πολιτικό μας σύστημα μια Νέα Μεταπολίτευση. Η οικονομία μας ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης με στόχο την Δίκαιη και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Και το παραγωγικό μας μοντέλο ριζικό αναπροσανατολισμό. Δεσμευόμαστε να τα κάνουμε πράξη» αναφέρεται πριν την απαρίθμιση των επτά κεντρικών δεσμεύσεων του νέου κόμματος.

1. Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια

Υψώνοντας ασπίδα στην ακρίβεια και δίνοντας δύναμη στην εργασία. Προστατεύοντας τον πολίτη απέναντι στην κρίση κόστους ζωής. Ενισχύοντας τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Θεσπίζοντας αξιοπρεπείς μισθούς που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Μειώνοντας το χρόνο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. Εντατικοποιώντας τους ελέγχους προστασίας του κόσμου της εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία Δίνοντας προοπτική και δικαίωμα στο μέλλον για τη Νέα Γενιά. Θεσμοθετώντας τη Συμπερίληψη και την Ισότητα. Υλοποιώντας ενεργητικές πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Κατοχυρώνοντας την πλήρη ισότητα φύλων και όλων των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+. Εφαρμόζοντας μια μεταναστευτική πολιτική που εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστ(ρι)ών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας

2. Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλία

Θεσμοθετώντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Θεσπίζοντας τη λογοδοσία παντού και βάζοντας τέλος στην κουλτούρα της ατιμωρησίας. Ισχυροποιώντας τους θεσμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα κάθε πολίτη. Αντικαθιστώντας το διεφθαρμένο και αναποτελεσματικό επιτελικό Κράτος με ένα Κράτος εγγύησης της ασφάλειας, των βασικών αγαθών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Ανοιχτό, ψηφιακό, συνεργατικό και φιλικό στον πολίτη. Για να διευκολύνει, να προστατεύει, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

3. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας

Μετασχηματίζοντας το παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και σε μια νέα βιομηχανική πολιτική. Εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε ο πλούτος που δημιουργείται να μη συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια και στις μεγάλες περιοχές. Αποδίδοντας φορολογική δικαιοσύνη, μειώνοντας τη φορολογία της μισθωτής εργασίας και μεταφέροντας τα βάρη από τον κόσμο της εργασίας και τη μεσαία τάξη στα μεγάλα κέρδη και τον συσσωρευμένο πλούτο. Θεσπίζοντας δομές Οικονομικής Δημοκρατίας, ώστε μεγάλες, μεσαίες, μικρές επιχειρήσεις και κοινωνική επιχειρηματικότητα να συνυπάρχουν και να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο καθαρών και αυστηρών κανόνων με γνώμονα την παραγωγή εγχώριας προστιθέμενης αξίας και την αύξηση του μεριδίου της εργασίας στο ΑΕΠ. Επενδύοντας στον Αναπτυξιακό ρόλο του Κράτους, θεσπίζοντας σύγχρονους χρηματοδοτικούς θεσμούς, επιβάλλοντας πλαίσιο κανόνων στις τράπεζες, σχεδιάζοντας μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για Δίκαιη και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

4. Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία

Δημόσια υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία και στέγη να γίνουν ξανά δικαιώματα για όλους και όχι προνόμια για λίγους. Στηρίζοντας τους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών. Εντάσσοντας τους εκπαιδευτικούς στο ειδικό μισθολόγιο. Σχεδιάζοντας την καθολική και ισότιμη κάλυψη υγείας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Διασφαλίζοντας οικονομικά προσιτή στέγη για όλους και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια, αξιοποιώντας το δημόσιο και ιδιωτικό απόθεμα κατοικίας με κοινωνικούς όρους. Εξασφαλίζοντας για όλα τα παιδιά της χώρας θέση σε παιδικούς σταθμούς. Αναβαθμίζοντας το απολυτήριο και καταργώντας τις πανελλαδικές εξετάσεις. Διασφαλίζοντας δωρεάν οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα. Δυναμώνοντας το δικαίωμα όλων στον Πολιτισμό και στηρίζοντας τους ανθρώπους της τέχνης και της δημιουργίας. Γιατί ο Πολιτισμός δεν είναι προνόμιο, είναι δημόσιο αγαθό: χώρος ελευθερίας, συμμετοχής, έκφρασης και κοινωνικής συνοχής.

5. Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών Κρίσεων

Υλοποιώντας μια Στρατηγική Ασφάλειας και Αυτονομίας που θα μπορεί να προστατεύει την κοινωνία απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Δίνοντας δίκαιη πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά για τη ζωή: Το νερό, την τροφή, την ενέργεια. Οργανώνοντας Δίκαια την Πράσινη Μετάβαση. Οικοδομώντας την Ενεργειακή Δημοκρατία στη θέση της σημερινής Ενεργειακής Ολιγαρχίας.

6. Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία

Θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Αναπτύσσοντας Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας. Δημιουργώντας πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και κυβερνοασφάλειας. Επιστρέφοντας στην κοινωνία την υπεραξία που παράγεται από τη γνώση, την καινοτομία, τα δεδομένα, την εργασία και τις δημόσιες υποδομές.

7. Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης

Επαναφέροντας μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, με Νέα Εθνική Πυξίδα. Για μια Ελλάδα που προασπίζει την κυριαρχία της και πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης και ασφάλειας. Κάνοντας ξανά, το όνομα της Ελλάδας στον κόσμο, συνώνυμο της Ειρήνης, της Ελευθερίας της Δημοκρατίας.

