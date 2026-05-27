«Σπίτι μου 2»: Λήγει η προθεσμία – «Παράθυρο» για τα δάνεια που δεν προλαβαίνουν

Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» είναι η 31η Μαΐου 2026, όπως υπογραμμίζεται σε νεότερη ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), μετά την 31η Μαΐου 2026:

Δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε σήμερα ότι το «Σπίτι μου 2» λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου.

«Τέλος Μαΐου σταματούν οι αιτήσεις. Το ήξεραν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι πολίτες που ενδιαφέρονταν για αυτό. Στις 31 Μαΐου σταματούν οι αιτήσεις. Τώρα τι έγινε ως προς το απότομα που θορύβησε αρκετό κόσμο, δόθηκε λύση εντός λίγων ημερών.

Επειδή οι Ευρωπαίοι είναι δύσκολοι και οι διαπραγματεύσεις με αυτούς είναι ακόμη δυσκολότερες, δεδομένου ότι το “Σπίτι μου 2” έρχεται από το χρηματοδοτικό εργαλείο Ταμείο Ανάκαμψης, μας είπαν ξαφνικά οι Ευρωπαίοι ότι πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Άρα, αρχές Ιουνίου ό,τι έχουν συμβασιοποιήσει οι άνθρωποι στο “Σπίτι μου 2”, έχουν συμβασιοποιήσει και προχωρά», προσέθεσε η υπουργός.

«Αυτό που ξέραμε, είναι ότι οι συμβασιοποιήσεις πηγαίνουν μέχρι και τέλος Αυγούστου. Άρα, διορθώσαμε την αγωνία των ανθρώπων και το τι μπορεί να κάνει το κράτος και λέμε αυτό που ξέραμε, αυτό ισχύει. Δεν είναι ευρωπαϊκά λεφτά, είναι ελληνικά λεφτά. Με συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουμε 14.000 υπαγωγές και 11.000 συμβασιοποιήσεις ήδη. Άρα, στην αρχή Μαΐου που έγινε το ζήτημα, υπήρξαν 3.000 άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκριθεί.

Περίμεναν ότι θα συμβασιοποιήσουν μέχρι τον Αύγουστο αλλά έγινε αυτό. Δεν τα χάσαμε τα λεφτά γιατί αυτά δεν θα μπορούσαν να δοθούν ούτως ή άλλως μετά τον Ιούνιο.

Χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα για τους 11.000 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ήδη συμβασιοποιήσει απλά για τους έξτρα αυτούς οι οποίοι είχαν κάνει την αίτησή τους, αλλά για διάφορους λόγους για τους οποίους δεν φταίει ο πολίτης, τα έβαλε η Ελλάδα. Δηλαδή άργησε ο συμβολαιογράφος τους, δεν μπορούν να πάρουν το τάδε πιστοποιητικό ενέργειας από τον πολιτικό μηχανικό τους, επειδή δεν βρίσκουν πολιτικό μηχανικό κ.ά. Θα τα πάρουν κανονικά μέχρι το τέλος Αυγούστου», είπε επιπλέον η κυρία Μιχαηλίδου.

Διαβάστε επίσης