«Σπίτι μου 2»: Λήγει η προθεσμία – «Παράθυρο» για τα δάνεια που δεν προλαβαίνουν

Μέχρι τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις και έως 31 Αυγούστου οι υπογραφές δανειακής σύμβασης

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Σπίτι μου 2»: Λήγει η προθεσμία – «Παράθυρο» για τα δάνεια που δεν προλαβαίνουν
INTIME.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» είναι η 31η Μαΐου 2026, όπως υπογραμμίζεται σε νεότερη ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), μετά την 31η Μαΐου 2026:

  • Δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
  • Θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε σήμερα ότι το «Σπίτι μου 2» λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου.

«Τέλος Μαΐου σταματούν οι αιτήσεις. Το ήξεραν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι πολίτες που ενδιαφέρονταν για αυτό. Στις 31 Μαΐου σταματούν οι αιτήσεις. Τώρα τι έγινε ως προς το απότομα που θορύβησε αρκετό κόσμο, δόθηκε λύση εντός λίγων ημερών.

Επειδή οι Ευρωπαίοι είναι δύσκολοι και οι διαπραγματεύσεις με αυτούς είναι ακόμη δυσκολότερες, δεδομένου ότι το “Σπίτι μου 2” έρχεται από το χρηματοδοτικό εργαλείο Ταμείο Ανάκαμψης, μας είπαν ξαφνικά οι Ευρωπαίοι ότι πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Άρα, αρχές Ιουνίου ό,τι έχουν συμβασιοποιήσει οι άνθρωποι στο “Σπίτι μου 2”, έχουν συμβασιοποιήσει και προχωρά», προσέθεσε η υπουργός.

«Αυτό που ξέραμε, είναι ότι οι συμβασιοποιήσεις πηγαίνουν μέχρι και τέλος Αυγούστου. Άρα, διορθώσαμε την αγωνία των ανθρώπων και το τι μπορεί να κάνει το κράτος και λέμε αυτό που ξέραμε, αυτό ισχύει. Δεν είναι ευρωπαϊκά λεφτά, είναι ελληνικά λεφτά. Με συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουμε 14.000 υπαγωγές και 11.000 συμβασιοποιήσεις ήδη. Άρα, στην αρχή Μαΐου που έγινε το ζήτημα, υπήρξαν 3.000 άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκριθεί.

Περίμεναν ότι θα συμβασιοποιήσουν μέχρι τον Αύγουστο αλλά έγινε αυτό. Δεν τα χάσαμε τα λεφτά γιατί αυτά δεν θα μπορούσαν να δοθούν ούτως ή άλλως μετά τον Ιούνιο.

Χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα για τους 11.000 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ήδη συμβασιοποιήσει απλά για τους έξτρα αυτούς οι οποίοι είχαν κάνει την αίτησή τους, αλλά για διάφορους λόγους για τους οποίους δεν φταίει ο πολίτης, τα έβαλε η Ελλάδα. Δηλαδή άργησε ο συμβολαιογράφος τους, δεν μπορούν να πάρουν το τάδε πιστοποιητικό ενέργειας από τον πολιτικό μηχανικό τους, επειδή δεν βρίσκουν πολιτικό μηχανικό κ.ά. Θα τα πάρουν κανονικά μέχρι το τέλος Αυγούστου», είπε επιπλέον η κυρία Μιχαηλίδου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επισπεύδει διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ