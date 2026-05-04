«Φωτιά» τα ενοίκια και σε αδιέξοδο το στεγαστικό - Στον «Θεό» οι τιμές σε Καλλιθέα και Περιστέρι

Η κρίση στην αγορά ακινήτων λαμβάνει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τις τιμές των ενοικίων να βρίσκονται «στον Θεό» και τους ιδιοκτήτες να εμφανίζονται ανυποχώρητοι στις απαιτήσεις τους.

Ακόμη και σε περιοχές που κάποτε θεωρούνταν οικονομικές, όπως η Καλλιθέα, μια γκαρσονιέρα έως 50 τ.μ. κοστίζει πλέον 500€, ενώ για ένα σπίτι άνω των 90 τ.μ. το μίσθωμα αγγίζει τα 1.000€, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega.

Η κατάσταση είναι εξίσου δραματική στα Δυτικά Προάστια. Σε Αιγάλεω και Περιστέρι οι τιμές ξεκινούν από 480€ για τα παλαιότερα σπίτια και φτάνουν τα 780€ για τα νεόδμητα.

Όπως λένε οι ενοικιαστές, τα χρήματα δεν τους φτάνουν και στερούνται ακόμη και τα βασικά, προκειμένου να έχουν ένα κεραμίδι, πάνω από το κεφάλι τους. Πλέον, οι ενοικιαστές μετακομίζουν σε ολοένα και μικρότερα σπίτια ή καταφεύγουν στη λύση της συγκατοίκησης, με ένα, ακόμη και με δύο άτομα, ώστε να… ανταπεξέλθουν στο δυσβάστακτο κόστος ενοικίασης.

Διαβάστε επίσης