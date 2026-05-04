Ρέθυμνο: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής ενώ περνούσαν αυτοκίνητα - Δείτε βίντεο

Ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Από θαύμα δεν έγινε σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα το απόγευμα της Κυριακής (3/5) στην Εθνική οδό έξω από το Ρέθυμνο.

Ο οδηγός εντοπίστηκε στο σημείο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στον κόμβο εισόδου της Εθνικής για το Ρέθυμνο.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που αποκάλυψε το zarpanews.gr, ο οδηγός του λευκού αυτοκινήτου βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για αρκετά μέτρα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με οδηγούς που οδηγούσαν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας τους, ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μετακίνησε το αυτοκίνητό του στην άκρη ώστε να μη διατρέχουν κίνδυνο οι υπόλοιποι οδηγοί και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο με ασφάλεια.

Δείτε το βίντεο του zarpanews.gr:

