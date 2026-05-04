Στάση εργασίας σήμερα και αύριο από δικαστικούς υπαλλήλους της Αθήνας - Τα αιτήματά τους

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα, Δευτέρα (4/5), και αύριο Τρίτη οι δικαστικοί υπάλληλοι στην Αθήνα, αντιδρώντας στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους, μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό ένοπλης επίθεσης.

Η επίθεση σημειώθηκε στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, όταν ένας 89χρονος άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους. Το περιστατικό, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, ανέδειξε σοβαρά κενά στην ασφάλεια των δικαστικών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνουν, ζητούν την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας τους, καθώς και τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, σήμερα πραγματοποιείται αποχή από τα καθήκοντα στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο πρώην Ειρηνοδικείο, ενώ στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας έχει προγραμματιστεί δίωρη διακοπή εργασιών από τις 09:00 έως τις 11:00.

Παράλληλα, στις 09:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στον αίθριο χώρο του κτηρίου, ενώ θα ακολουθήσει σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον χώρο της Δικαιοσύνης.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.