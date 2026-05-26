Σαν σήμερα 26 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1821 - Ίδρυση της Πελοποννησιακής Γερουσίας από τους Έλληνες επαναστάτες.
- 1826 - Ηρωική έξοδος Ελλήνων αγωνιστών κατά την πολιορκία της Βαρνάκοβας.
- 1907 - Γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, Τζον Γουέιν
- 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η Επιχείρηση Δυναμό, η εκκένωση της Δουνκέρκης από τα αγγλο-γαλλικά στρατεύματα.
- 1978 - Πεθαίνει η ηθοποιός Κυβέλη Αδριανού. Η «Κυβέλη» υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς και επί σειρά ετών κυριάρχησε σε ρόλους κωμικούς και δραματικούς (commedienne) μαζί με τη σύγχρονη Μαρίκα Κοτοπούλη.
