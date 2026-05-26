e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 29 Μαΐου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου
- Από 25 έως 29 Μαΐου, ο e
- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 2,49 δισ. ευρώ σε 4.335.846 δικαιούχους.
- Στις 26 Μαΐου θα πληρωθούν 1,31 δισ. ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 3,03 εκατ. ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων και 2,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
- Από 25 έως 29 Μαΐου θα δοθούν 13 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ και 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Από τις 25 έως 29 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 2.488.056.806,68 ευρώ σε 4.335.846 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- Στις 26 Μαΐου θα καταβληθούν 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026.
- Στις 28 Μαΐου θα καταβληθούν 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026.
- Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2026.
- Από 25 με 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
