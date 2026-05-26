CENTCOM: Αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο νότιο Ιράν – Ήταν «αυτοάμυνα» λένε στις ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για «αυτοάμυνα» απέναντι σε απειλές ιρανικών δυνάμεων, ενώ ιρανικά μέσα μετέδωσαν εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς.
Snapshot
- Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ως πράξη «αυτοάμυνας» για την προστασία των στρατευμάτων τους από ιρανικές απειλές.
- Στους στόχους περιλαμβάνονταν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες κοντά στη Μπαντάρ Αμπάς.
- Η CENTCOM τόνισε ότι συνεχίζει να προστατεύει τις αμερικανικές δυνάμεις με «αυτοσυγκράτηση» ενώ διατηρείται η εκεχειρία.
- Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς, αλλά οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και ήρεμη.
Αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να πραγματοποίησαν πλήγματα σε στόχους στο νότιο Ιράν τη Δευτέρα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο εκπρόσωπος της CENTCOM Τιμ Χόκινς δήλωσε, σύμφωνα με το Fox News, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν στο πλαίσιο «αυτοάμυνας» για την προστασία στρατευμάτων από απειλές ιρανικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, στους στόχους περιλαμβάνονταν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.
Η CENTCOM ανέφερε ότι συνεχίζει να προστατεύει τις αμερικανικές δυνάμεις, διατηρώντας – όπως σημείωσε – «αυτοσυγκράτηση» όσο παραμένει σε ισχύ η εκεχειρία.
Νωρίτερα, ιρανικά μέσα είχαν μεταδώσει εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr να αναφέρει ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.