CENTCOM: Αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο νότιο Ιράν – Ήταν «αυτοάμυνα» λένε στις ΗΠΑ

Αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να πραγματοποίησαν πλήγματα σε στόχους στο νότιο Ιράν τη Δευτέρα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM Τιμ Χόκινς δήλωσε, σύμφωνα με το Fox News, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν στο πλαίσιο «αυτοάμυνας» για την προστασία στρατευμάτων από απειλές ιρανικών δυνάμεων.

? Anti-aircraft activity and explosions are now being reported across multiple parts of Iran tonight, including Bandar Abbas, Kermanshah, Isfahan, Qom, and Ardabil, amid rapidly escalating military tensions.



At least 13 explosions have reportedly been heard in Bandar Abbas… https://t.co/hMNzu5rJUz pic.twitter.com/hfCykWbHfC

— The Iran Watcher (@TheIranWatcher) May 25, 2026



Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, στους στόχους περιλαμβάνονταν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Η CENTCOM ανέφερε ότι συνεχίζει να προστατεύει τις αμερικανικές δυνάμεις, διατηρώντας – όπως σημείωσε – «αυτοσυγκράτηση» όσο παραμένει σε ισχύ η εκεχειρία.

???? CENTCOM confirms U.S. forces launched “self-defense strikes” inside southern Iran after Iranian threats near the Strait of Hormuz.



Targets reportedly included missile launch sites and Iranian boats laying naval mines near Bandar Abbas.pic.twitter.com/oAJLOPqjXB https://t.co/BFRb5F8Ah2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 25, 2026



Νωρίτερα, ιρανικά μέσα είχαν μεταδώσει εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr να αναφέρει ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

??|IRIB reporter: The situation in Bandar Abbas is calm and normal / Bandar Abbas Governorate is investigating the source of the sound in this province pic.twitter.com/YEjxqEoAuA

— Aprajita Nafs Nefes (@aprajitanefes) May 25, 2026



