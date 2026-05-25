Τραγωδία στον Χολαργό: Άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Βίντεο και φωτογραφίες: Σωτήρης Σκουλούδης

Μία τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Χολαργού όταν 57χρονος άνδρας πυροβόλησε την 54χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας, που ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, αφού πυροβόλησε τη γυναίκα, ανέβηκε στο σπίτι που βρίσκεται στην οδό Ξανθίππου και αυτοπυροβολήθηκε, με τις αρχές να εντοπίζουν τη σορό του με σφαίρα στο κεφάλι.

Από τον πυροβολισμό, η 54χρονη τραυματίστηκε στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν, με τις αρχές να ερευνούν το περιστατικό.

Κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ανέφεραν ότι πριν από περίπου μισή ώρα άκουσαν έναν πυροβολισμό και βγήκαν στον δρόμο, ενώ μετά από λίγο έφτασαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

