Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο καθ΄ομολογίαν πατροκτόνο

Ο 30χρονος παραδέχθηκε στην αδερφή του πως εκείνος σκότωσε τον πατέρα τους, έπειτα από καβγά που είχαν μεταξύ τους 

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο καθ΄ομολογίαν πατροκτόνο

Ο 30χρονος καθ΄ομολογίαν πατροκτόνος

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 30χρονος ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο σπίτι όπου διέμεναν, στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Πέρα από τη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του καθ’ ομολογίαν πατροκτόνου για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Θεσσαλονίκη - Πατροκτόνος

Ο 30χρονος καθ΄ομολογίαν πατροκτόνος

Eurokinissi

Στη συνέχεια ο 30χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών από τις οποίες ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη. Ο καθ’ ομολογίαν πατροκτόνος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.

Ο 30χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα και φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από την κόρη του θύματος, η οποία τον αναζητούσε από το Σάββατο. Χθες, Κυριακή, πήγε στο σπίτι που διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός αυτός της παραδέχθηκε ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα μετά από καυγά που είχαν οι δυο τους.

Θεσσαλονίκη - Πατροκτόνος

Ο 30χρονος καθ΄ομολογίαν πατροκτόνος

Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι ενώ σχεδόν όλα τα χτυπήματα έγιναν στο πρόσωπο του 67χρονου η σορός του οποίου βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο

03:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο χαρτιού – Πληροφορίες για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιοι θα δουλέψουν του «Αγίου Πνεύματος» – Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:58ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Το ΣΑ καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

19:13LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποβολή πριν την γέννηση της Βικτώριας που την τσάκισε - «Έγινε για κάποιον λόγο»

23:42LIFESTYLE

Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ