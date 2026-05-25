Λέρος: Παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας

Όπως έγινε γνωστό, παρατείνεται το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας για τη Λέρο . Ειδικότερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τη σχετική απόφαση, με την οποία παρατείνεται το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας για τη Λέρο για επιπλέον τρεις μήνες.

