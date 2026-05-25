Μεταφορά ασθενούς επιβάτη κρουαζιερόπλοιου με Super Puma στη Σαντορίνη - Δείτε βίντεο

Ανάγκη άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης παρουσιάστηκε το βράδυ της Κυριακής 24/5 για έναν 63χρονο Βραζιλιάνο επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου Costa Fascinosa, ενώ αυτό έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 20 ν.μ. νότια της Μήλου και 43 ν.μ. δυτικά της Σαντορίνης.



Με τη συνεργασία του Ενιαίου Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Πολεμικής Αεροπορίας, απογειώθηκε άμεσα ένα ελικόπτερο Super Puma, το οποίο παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε στη Σαντορίνη.

Στη συνέχεια ο 63χρονος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για ιατρική περίθαλψη.