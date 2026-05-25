Μαρινάκης για Τσίπρα: Το ζήτημα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αμφισβητεί την ουσία και το πρόγραμμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας έλλειψη αυτοκριτικής και συγκεκριμένων προσώπων.

Η κυβέρνηση αναμένει να λάβει και να απαντήσει θεσμικά στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Κοβέσι, τονίζοντας ότι η νομοθέτηση που ακολουθήθηκε ενισχύει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η απόφαση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου είναι νομικό ζήτημα που αφορά τη Δικαιοσύνη και δεν σχολιάζεται πολιτικά από την κυβέρνηση.

Το νομικό πλαίσιο για την έκτιση ποινών στην Ελλάδα έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αυξημένα όρια για την υποβολή αιτήσεων αποφυλάκισης.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι οι καλύτερες απαντήσεις για το κράτος δικαίου δίνονται από θεσμικούς παράγοντες της Ευρώπης και όχι από πολιτικές αντιπαραθέσεις ή δημοσιεύματα.

Δηκτικά σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την προ ημερών ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού με ευθείες αναφορές στη… Μπαρτσελόνα.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε «νομίζω πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα… όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, ειδικά το 2026 και στα επόμενα χρόνια αλλά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική».

«Περιμένουμε να δούμε βέβαια γιατί είναι ένα νέο εγχείρημα, αλλά το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από… ξέρω ‘γω Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα, ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες και σίγουρα όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ο κύριος Τσίπρας είχε την απόλυτη τιμή με την ψήφο των πολιτών να κυβερνήσει τη χώρα αυτή για πέντε χρόνια, δεν είναι ένας νέος πολιτικός που θα του δοθεί μια ευκαιρία και κατά γενική ομολογία και κατά την ετυμηγορία των πολιτών κάθε άλλο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν. Από κει και πέρα θα δούμε τι έχει να μας πει, θα δούμε τι έχουμε να ακούσουμε, αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ούτε σε επίπεδο πολιτικών έχουμε ακούσει κάτι ενδιαφέρον», είπε στη συνέχεια.

Για την επιστολή Κοβέσι

Τοποθετούμενος για τις πληροφορίες περί επικριτικής επιστολής της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «μόλις λάβουμε το κείμενο ή τελοσπάντων ενημερωθούμε για το κείμενο της επιστολής, θα απαντήσουμε ως Κυβέρνηση θεσμικά και σε όλα, αλλά με βάση τις διαρροές τις οποίες διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες γι’ αυτή την επιστολή, προκαλείται, ευλόγως, απορία και πολλές απορίες. Μιλάμε για δύο πεδία συζήτησης, αν καταλαβαίνω καλά».

«Το ένα έχει να κάνει με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για την ανανέωση της θητείας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των δικαστικών λειτουργών. Εδώ, είναι απόφαση της Δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία εμπλοκή η Κυβέρνηση με την απόφαση αυτή, ούτε θα μπορούσε να έχει. Αυτό είναι σαφές. Πάμε στο δεύτερο, την περιβόητη νομοθέτηση. Όπως είπατε και εσείς και είπε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η πρόθεση για αυτή τη νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε:

«Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατ’ ελάχιστον τον ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Καθόλου. Το αντίθετο. Ενισχύει τη διερεύνηση υποθέσεων που σε περίπτωση που είναι κακουργηματικής φύσεως, δηλαδή οι διώξεις είναι κακουργηματικές, εκεί που θα οριζόταν, όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε στο προγενέστερο νομικό καθεστώς, ένας τακτικός ανακριτής πρωτοδίκης, θα ορίζεται από εδώ και στο εξής ένας ειδικός εφέτης ανακριτής, με τον ίδιο τρόπο που οριζόταν πριν, δεν αλλάζει ούτε ο τρόπος, ούτε η διαδικασία. Αναβαθμίζεται σε επίπεδο δικαστικού βαθμού, ο αντίστοιχος δικαστικός βαθμός του ανακριτή από πρωτοδίκη ανακριτή σε εφέτη ανακριτή».

«Και πραγματικά, με αυτά τα δεδομένα, τα οποία δεν αμφισβητούνται, ειδικά τα νομικά δεδομένα είναι κρυστάλλινα, υπάρχει μία απορία. Μένω σε αυτό, γιατί πρέπει να δούμε το πλήρες κείμενο και εκεί θα απαντήσουμε. Σίγουρα οι καλύτερες απαντήσεις για το κράτος δικαίου στη χώρα δίνονται όχι από εμάς, εμείς λέμε την πολιτική μας και απαντάμε στις συκοφαντίες της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων ενημέρωσης, δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες και της Ευρώπης και ευρύτερα, οι οποίοι με τελευταίο τον αρμόδιο Επίτροπο, διαπιστώνουν την εντελώς αντίθετη εικόνα από αυτή την οποία διαπιστώνουν διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις και προκαλούν την αφωνία των γνωστών συκοφαντών της χώρας και μάλιστα Ελλήνων συκοφαντών κατά της ίδιας τους της πατρίδας», συνέχισε και ανέφερε:

«Αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε για το τι έγινε και πριν από μία εβδομάδα στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την επιτροπή LIBE, όπου είχαμε την τιμή και ο ομιλών και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας και ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού ο κύριος Κουτνατζής, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών. Αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της επιτροπής αυτής και τα συμπεράσματα που βγήκαν».

Ως προς την αποφυλάκιση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο κ. Μαρινάκης, μετά και την αίτηση αναίρεσης της απόφασης που έστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σημείωσε:

«Δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι νομικό το θέμα, από τη στιγμή που μιλάμε για αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά μετά από τη σημερινή εξέλιξη στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Και ούτε μπορούμε ούτε να σχολιάσουμε ούτε να πούμε κάτι για κάτι το οποίο αφορά τη Δικαιοσύνη και μόνο εκείνη. Τώρα σε ανθρώπινο επίπεδο και μόνο, αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις εκείνων που τέλος πάντων έχουν, ειδικά και οι ίδιοι μια εμπειρία τραγική από τους δολοφόνους της 17 Νοέμβρη, τους οποίους έχει κρίνει αμετάκλητα η Δικαιοσύνη. Είναι άλλο πράγμα η κρίση της Δικαιοσύνης, η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτισης του υπολοίπου των ποινών. Και τα δύο και οι δύο συζητήσεις αφορούν την Δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «αυστηροποιήσαμε πάρα πολύ το πλαίσιο, στα όρια του επιτρεπόμενου πλαισίου, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας εφαρμόζει τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και ως προς το πότε έχει δυνατότητα κάποιος να κάνει μια τέτοια αίτηση, είτε έχει μια ποινή, μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές ισόβια και παραπάνω, ας πούμε τα περιβόητα 25 χρόνια είχανε γίνει 20 από την προηγούμενη κυβέρνηση από εμάς και το ξανακάναμε 25, αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις, δηλαδή τα 3/5 έγιναν 4/5. Όλες αυτές είναι αλλαγές επί το αυστηρότερον που έγιναν και την πρώτη τετραετία, επί υπουργίας Κώστα Τσιάρα και τη δεύτερη τετραετία επί υπουργίας Γιώργου Φλωρίδη. Υπάρχει λοιπόν ένα πράγμα που είναι το νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει αυστηροποιηθεί πολύ και δικαιολογημένα θεωρώ εγώ, αυτό είναι και μια πολιτική επιλογή την οποία πήραμε και ένα άλλο πράγμα είναι το πως εφαρμόζεται το πλαίσιο αυτό από τους δικαστές. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

