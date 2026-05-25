Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική ανάρτηση της κολλητής της φίλης, Μαρίας Καλάβρια

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένειά της και τους φίλους της που γνώριζαν καλά τη σκληρή μάχη που έδινε. Η κολλητή της, Μαρία Καλάβρια, την αποχαιρέτησε με λόγιας αγάπης και συγκίνησης μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

«Γωγώ μου θα σε θυμάμαι πάντα. Παρόλο που πέρασες πολλά τον τελευταίο καιρό, δεν γκρίνιαξες ποτέ. Η υπομονή, η δύναμη, το κουράγιο σου θα είναι παράδειγμα για όλους μας. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, τα γέλια, τις αγκαλιές, την αγάπη σου. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου», έγραψε χαρακτηριστικά δημοσιεύοντας μερικές κοινές τους φωτογραφίες.

Nα σημειωθεί ότι την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα.

Η Βικτόρια Δέλλα σε μια συγκλονιστική ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Kαι τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει».

