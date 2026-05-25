ΔΕΠΥ: Τι πρόβλημα προκαλεί στην ανάγνωση - Τι βοηθά πραγματικά

Συνήθως αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΔΕΠΥ επηρεάζει την προσοχή, την μνήμη εργασίας, την επιμονή και την εκτελεστική λειτουργία: όλες δεξιότητες από τις οποίες εξαρτάται η ανάγνωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα παιδί ή ένας ενήλικας με ΔΕΠΥ μπορεί να είναι σε θέση να κατανοήσει τέλεια μια ιστορία την μια μέρα και να δυσκολεύεται να παρακολουθήσει έστω και μια σελίδα βιβλίου την επόμενη.

Αυτό έχει σημασία επειδή οι δυσκολίες στην ανάγνωση μπορούν να επηρεάσουν την σχολική επίδοση, την αυτοπεποίθηση και την απόλαυση της μάθησης. Τα καλά νέα είναι ότι η ΔΕΠΥ δεν καθιστά αδύνατη την επιτυχία στην ανάγνωση. Με τις σωστές στρατηγικές και, όταν χρειάζεται, επαγγελματική υποστήριξη, η ανάγνωση μπορεί να γίνει πιο διαχειρίσιμη και λιγότερο απογοητευτική.

Γιατί η ΔΕΠΥ μπορεί να κάνει την ανάγνωση πιο δύσκολη

Με την πάροδο του χρόνου η ΔΕΠΥ επηρεάζει συνήθως τη διαρκή προσοχή, την οργάνωση και την ικανότητα διαχείρισης της νοητικής προσπάθειας. Αυτές οι ίδιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για την ανάγνωση, ειδικά όταν το υλικό είναι μακροσκελές, με πυκνά νοήματα ή δεν είναι άμεσα ενδιαφέρον στο άτομο.

Τα άτομα με ΔΕΠΥ συχνά δυσκολεύονται με εργασίες που απαιτούν παρατεταμένη νοητική προσπάθεια. Έχουν πρόσθετη δυσκολία συγκέντρωσης σε εργασίες όπως η ανάγνωση μεταξύ των κοινών συμπτωμάτων.

Πρακτικά, αυτό μπορεί να μοιάζει με:

επαναλαμβανόμενη ανάγνωση της ίδιας παραγράφου

χάσιμο θέσης ανάγνωσης στη σελίδα

βιασύνη και απώλεια βασικών λεπτομερειών

κατανόηση λέξεων, αλλά όχι πλήρους νοήματος

αποφυγή ανάγνωσης, επειδή αισθάνεται εξαντλητική

Η ΔΕΠΥ μπορεί όμως να συνυπάρχει και με κάποια ξεχωριστή μαθησιακή διαταραχή. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή δεν οφείλονται στη ΔΕΠΥ όλα τα προβλήματα ανάγνωσης σε κάποιο άτομο με τη διαταραχή.

Ποιες δυσκολίες ανάγνωσης είναι πιο συχνές στη ΔΕΠΥ

Το κύριο πρόβλημα είναι συχνά η κατανόηση κειμένου, όχι η βασική αποκωδικοποίηση. Το άτομο μπορεί τυπικά να διαβάσει σωστά τις λέξεις, αλλά να δυσκολεύεται να συγκρατήσει τις πληροφορίες στο μυαλό του για αρκετό χρόνο, ώστε να συνδέσει ιδέες, να ακολουθήσει επιχειρήματα ή να θυμηθεί τι διάβασε λίγα λεπτά νωρίτερα. Αυτή η εκτελεστική λειτουργία είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ορισμένοι αναγνώστες δυσκολεύονται να βγάλουν νόημα από το κείμενο, ακόμη και όταν η καθαυτή ανάγνωση λέξεων είναι τέλεια.

Η απόσπαση της προσοχής παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Οι εσωτερικοί περισπασμοί, όπως οι περιπλανώμενες σκέψεις, και οι εξωτερικοί περισπασμοί, όπως ο θόρυβος ή οι τηλεφωνικές ειδοποιήσεις, μπορούν να διαταράξουν επανειλημμένα τη συγκέντρωση. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να κάνει την ανάγνωση πιο αργή, πιο ψυχικά εξαντλητική και πιο εύκολη στην εγκατάλειψη.

Χρήσιμες συμβουλές που μπορούν να κάνουν την ανάγνωση ευκολότερη

Ο χωρισμός της ανάγνωσης σε μικρότερες συνεδρίες συχνά λειτουργεί καλύτερα από την προσπάθεια επιβολής μεγάλων διαστημάτων. Η χρήση του δακτύλου ή ενός χάρακα μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της οπτικής εστίασης στη σελίδα. Τα ηχητικά βιβλία ή η μετατροπή κειμένου σε ομιλία μπορούν να μειώσουν την καταπόνηση της διατήρησης της προσοχής και μπορεί να βελτιώσουν την κατανόηση για ορισμένους αναγνώστες.

Άλλες χρήσιμες στρατηγικές:

ανάγνωση σε περιβάλλον χαμηλής απόσπασης της προσοχής

μικρά διαλείμματα κίνησης μεταξύ των κεφαλαίων

επισήμανση (π.χ. με μαρκαδόρο) μόνο των βασικών σημείων, όχι ολόκληρων σελίδων

προεπισκόπηση επικεφαλίδων πριν από την ανάγνωση ολόκληρου του κειμένου

σύνοψη κάθε σελίδας ή ενότητας σε μία πρόταση

Πότε χρειάζεστε επαγγελματική υποστήριξη

Εάν οι δυσκολίες ανάγνωσης είναι επίμονες, σοβαρές ή επηρεάζουν σαφώς το σχολείο ή την εργασία, το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η αξιολόγηση παρά η αυτοβοήθεια. Η δυσκολία ανάγνωσης μπορεί να αντικατοπτρίζει μόνο τη ΔΕΠΥ, αλλά μπορεί επίσης να σηματοδοτεί μια συνυπάρχουσα μαθησιακή διαταραχή. Αυτή η διάκριση έχει σημασία, επειδή το σχέδιο υποστήριξης μπορεί να είναι διαφορετικό.

Η επαγγελματική προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει σχολικές προσαρμογές, στρατηγικές συμπεριφοράς, θεραπεία ΔΕΠΥ ή αξιολόγηση από ειδικό. Ο στόχος δεν είναι απλώς η βελτίωση των βαθμών στο σχολείο, αλλά η μείωση της απογοήτευσης και η βοήθεια στο παιδί να ασχοληθεί περισσότερο με την ανάγνωση συν τω χρόνω.

Συχνές Ερωτήσεις

Επηρεάζει η ΔΕΠΥ την ταχύτητα ανάγνωσης καθώς και την κατανόηση;

Ναι. Μερικά άτομα με ΔΕΠΥ διαβάζουν αργά, επειδή χάνουν την εστίασή τους και ξαναδιαβάζουν επανειλημμένως το ίδιο απόσπασμα, ενώ άλλα διαβάζουν πολύ γρήγορα και χάνουν το νόημα. Το πρόβλημα δεν είναι πάντα η καθαυτή ταχύτητα ανάγνωσης, αλλά η ικανότητα διατήρησης της προσοχής και της συνεπούς επεξεργασίας πληροφοριών.

Μπορεί ένα παιδί να έχει και ΔΕΠΥ και δυσλεξία;

Ναι. Η ΔΕΠΥ μπορεί να συνυπάρχει με διαταραχές ανάγνωσης όπως η δυσλεξία. Εάν η δυσκολία ανάγνωσης φαίνεται ασυνήθιστα επίμονη ή περιλαμβάνει δυσκολία στην αποκωδικοποίηση λέξεων, ορθογραφίας ή φωνολογικών δεξιοτήτων, μπορεί να χρειαστεί μια πληρέστερη αξιολόγηση αντί να υποθέσουμε ότι η ΔΕΠΥ είναι η μοναδική εξήγηση.

Μπορεί η φαρμακευτική αγωγή για τη ΔΕΠΥ να βελτιώσει την ανάγνωση;

Μπορεί να βοηθήσει έμμεσα βελτιώνοντας την προσοχή, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την επιμονή στην εκτέλεση εργασιών, κάτι που μπορεί να κάνει την ανάγνωση ευκολότερη. Ωστόσο, η φαρμακευτική αγωγή δεν διορθώνει αυτόματα κάθε πρόβλημα ανάγνωσης, ειδικά εάν συνυπάρχει και κάποια ξεχωριστή μαθησιακή διαταραχή.

Συμπέρασμα

Η ΔΕΠΥ μπορεί να δυσκολέψει την ανάγνωση, διαταράσσοντας την προσοχή, την μνήμη εργασίας και την κατανόηση, αλλά δεν εμποδίζει την επιτυχία στην ανάγνωση. Η πιο χρήσιμη προσέγγιση είναι συνήθως ένας συνδυασμός πρακτικών στρατηγικών ανάγνωσης, ρουτινών χαμηλής απόσπασης της προσοχής και επαγγελματικής υποστήριξης, όταν το πρόβλημα είναι επίμονο.

Με τα σωστά εργαλεία, η ανάγνωση μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και πολύ λιγότερο αποθαρρυντική.

