Πάτρα: 35χρονος επιχειρηματίας κακοποιούσε και κρατούσε κλειδωμένη τη 16χρονη σύντροφό του

Snapshot Ένας 35χρονος επιχειρηματίας στην Πάτρα κακοποιούσε και κρατούσε κλειδωμένη την 16χρονη σύντροφό του, αφαιρώντας της το κινητό και απειλώντας την.

Η μητέρα της ανήλικης ειδοποίησε την αστυνομία όταν η κόρη της δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και στα μηνύματα.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα, αναγκάζοντας τον δράστη να ανοίξει την πόρτα και προχωρώντας στη σύλληψή του.

Ο 35χρονος είχε προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με καταγγελίες από την πρώην σύντροφό του το 2024.

Οι περίοικοι ανέφεραν ότι ο δράστης είχε συχνά ξεσπάσματα οργής και διατηρεί κατάστημα εστίασης στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πάτρα, με θύμα ένα κορίτσι μόλις 16 ετών και θύτη έναν 35χρονο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το MEGA, οι δυο τους καυγάδισαν και έπειτα ο άνδρας κλείδωσε την ανήλικη στο σπίτι του, δεν την άφηνε να φύγει και την απειλούσε, ενώ της είχε πάρει μέχρι και το κινητό για να μην μπορεί να καλέσει σε βοήθεια. Μάλιστα, δεν δίσταζε να σπάει ακόμα και τζάμια, εκφοβίζοντας το 16χρονο κορίτσι.

Ο άνθρωπος που κάλεσε την αστυνομία ήταν η μητέρα της κοπέλας, που γνώριζε ότι η κόρη της επρόκειτο να συναντηθεί με τον 35χρονο και άρχισε να ανησυχεί για εκείνη όταν για ώρες η ανήλικη δεν απαντούσε ούτε στο τηλέφωνο, ούτε σε μηνύματα.

Η Αστυνομία επενέβη άμεσα, σπάζοντας την πόρτα του σπιτιού του δράστη, καθώς εκείνος δεν είχε πρόθεση να τους ανοίξει και προχωρώντας στη σύλληψή του.

«Τρέμω μόνο που ακούω το όνομά του»

Επιπλέον ο άνδρας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το 2024 τον είχε καταγγείλει στην Αστυνομία, η τότε σύντροφός του καθώς της είχε ασκήσει σωματική βία, την είχε απειλήσει και βρίσει.

«Είχε επιτεθεί και σε μένα στο παρελθόν. Ήταν βίαιος, αντιδραστικός και νευρικός. Με είχε χτυπήσει και με έβριζε συνέχεια. Τρέμω μόνο που ακούω το όνομά του. Φοβάμαι πολύ», ανέφερε η ίδια στο MEGA.

Ο 35χρονος διατηρεί κατάστημα εστίασης στην περιοχή με τους περίοικους να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που είχε συχνά παρόμοια ξεσπάσματα οργής.

Διαβάστε επίσης