Νέο τύπο ψηφιακού κόμματος δημιουργεί ο Τσίπρας - Τι είναι το «υβριδικό κόμμα» που θα παρουσιάσει

Διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα στο νέο κόμμα Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργεί ένα νέο «υβριδικό κόμμα» ομόκεντρους κύκλους που συνδυάζουν τοπική και θεματική οργάνωση σε κοινωνικά ζητήματα όπως Παιδεία, Υγεία και Οικονομία.
  • Το κόμμα θα λειτουργεί ψηφιακά με διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα για να ενισχυθεί η δημοκρατική συμμετοχή των μελών.
  • Η οργάνωση του κόμματος βασίζεται σε εθελοντές και στελέχη που δημιουργούν ομάδες σε όλη τη χώρα, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κοινωνικές ανάγκες.
  • Η ιστοσελίδα του κόμματος θα αποτελέσει διαδικτυακή πλατφόρμα συντονισμού για εγγραφή μελών, αλληλεπίδραση, συντονισμό θεματικών κύκλων και επικοινωνία μεταξύ ηγεσίας και βάσης.
  • Το ψηφιακό μοντέλο αποσκοπεί στη μείωση οικονομικών εξόδων και στην αποφυγή γραφειοκρατίας, προωθώντας μια νέα αντίληψη για το προοδευτικό κόμμα στην εποχή μας.
Λίγες μόνο ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στην επιφάνεια για τα χαρακτηριστικά του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα της οργάνωσης του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει το κόμμα του να χαρακτηρίζεται από καινοτομίες ακόμη και στο πώς θα είναι διαμορφωμένο οργανωτικά, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο γρήγορο στη λήψη αποφάσεων και να μη θυμίζει γραφειοκρατικό μηχανισμό. Μάλιστα στελέχη του κόμματος έχουν κωδικοποιήσει αυτές τις αλλαγές κάνοντας λόγο για «υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους».

Ήδη αναφερθήκαμε στο newsbomb.gr στη συχνή χρήση της λέξης «εθελοντές» από στελέχη του νέου φορέα, κάτι που όλα δείχνουν ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη και εθελοντές είχαν αναλάβει την αποστολή να παρεμβαίνουν «αθόρυβα» στις παρουσιάσεις της Ιθάκης για να σχηματιστούν οι πρώτοι πυρήνες.

Όπως αναφέρουν, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, είναι ο αρχικός πυρήνας, γύρω από τον οποίο οργανώθηκαν ομάδες σε ομόκεντρους κύκλους σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ομάδες και κύκλοι που δεν έχουν μόνο τοπική αναφορά, αλλά και θεματική, έτσι που η οργάνωση του κόμματος να θεμελιώνεται σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Οικονομία, το Περιβάλλον, η Ενέργεια κλπ.

Στόχος είναι να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων ώστε ο φορέας να μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες με συγκεκριμένους και μετρήσιμους τρόπους.

Αυτό θα μπορέσει να εξουδετερώσει τα οικονομικά προβλήματα που απαιτεί η συντήρηση πολυάριθμων μηχανισμών, αλλά οδηγεί και σε μια «νέα αντίληψη για το προοδευτικό κόμμα της εποχής μας».

Το νέο κόμμα, το οποίο είναι προφανές ότι θα έχει ψηφιακό χαρακτήρα, θα περιλαμβάνει διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα. Οι υπεύθυνοι τονίζουν ότι αυτά θα διασφαλίσουν τον δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο συντονισμός δράσης και οι συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Έτσι η ιστοσελίδα του κόμματος θα είναι περισσότερο μια διαδικτυακή πλατφόρμα συντονισμού, στην οποία θα γίνεται η εγγραφή των νέων μελών, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και μεταξύ διαφόρων ομάδων, ο συντονισμός των θεματικών κύκλων, όπως και η άμεση και αμφίπλευρη επαφή ηγεσίας και «βάσης». Στην πλήρη ανάπτυξη της πλατφόρμας θα υπάρχει πανελλαδική πρόσβαση στη δράση και τις επεξεργασίες των θεματικών ομάδων.

