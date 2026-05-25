Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (25/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 177 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 176, ΝΟ 178 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
545
Κατασκευές
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΛΕΑ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 137 - 135 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
613
Κατασκευές
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
601
Λειτουργία
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
603
Λειτουργία
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 12:00:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
564
Κατασκευές
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 12:00:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: Δ. ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
550
Κατασκευές
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 2:00:00 μμ
ΑΙΓΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Εξυπηρέτηση τρίτων
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΜΑΡΙΖΑ ΟΔΟΙ: ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1650
Λειτουργία
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΟΔΟΙ: ΣΚΟΥΡΑ ΘΩΜΑ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ, ΚΩΤΤΗ ΗΛΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
447
Λειτουργία
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 5:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ - ΜΕΓ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ - ΤΟΜΕΖΑ - ΦΙΛΙΚΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΓΦ.ΑΣΩΜΑΤΩΝ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ
227
Κατασκευές
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 6:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΙΑΡΧΗΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
612
Κατασκευές
25/5/2026 8:00:00 πμ
25/5/2026 6:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΗΝΑ απο κάθετο: ΔΩΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΣΗΝΑ απο κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΞΥΛΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
612
Κατασκευές
25/5/2026 9:00:00 πμ
25/5/2026 12:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΜΑΤΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΕΙΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, ΡΩΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΙΑΤΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΡΔΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
9
Λειτουργία
25/5/2026 9:00:00 πμ
25/5/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
598
Λειτουργία
25/5/2026 9:00:00 πμ
25/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 38, ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 182 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
599
Κατασκευές
25/5/2026 9:00:00 πμ
25/5/2026 4:00:00 μμ
Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΑΔΩΝ.
358
Κατασκευές
25/5/2026 11:00:00 πμ
25/5/2026 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά οδός:ΑΛΩΝ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
600
Κατασκευές