Τεράστιο το κενό ασφάλισης στην Ελλάδα

Snapshot Η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι μικρή και ρηχή, με παραγωγή ασφαλίστρων στο 2,4% του ΑΕΠ, έναντι 6%

7% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η έλλειψη ασφαλιστικής κουλτούρας και η μη εφαρμογή των νόμων υποχρεωτικής ασφάλισης περιορίζουν σημαντικά την ανάπτυξη της αγοράς.

Υπάρχει μεγάλο ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα, τετραπλάσιο σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που απαιτεί παρεμβάσεις από την Πολιτεία για τη μείωσή του.

Η κατάργηση φορολογικών κινήτρων και η αύξηση φόρων στα ασφάλιστρα έχουν επιβαρύνει την ασφαλιστική αγορά αντί να την ενισχύσουν.

Το 2026 ξεκίνησε θετικά με αύξηση 16,1% στα ασφάλιστρα το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι ασφαλίσεις ζωής κατέγραψαν αύξηση 27,2% και οι ασφάλειες κατά ζημιών 7,1%. Snapshot powered by AI

Το 2025 η συνολική ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε άνοδο 5,6% ξεπερνώντας το «φράγμα» των 6 δις ευρώ, αυτό όμως είναι ένα ποσό που κάνει μόνη της μία μεσαίου μεγέθους ασφαλιστική εταιρεία της κεντρικής Ευρώπης.

Γενικότερα η έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης που χαρακτηρίζει την Ελλάδα και η μη εφαρμογή των νόμων σε ότι αφορά την υποχρεωτικότητα που υπάρχει σε κάποιες ασφαλίσεις έχουν συμβάλλει, ώστε η ελληνική αγορά να ανεβαίνει με τόσο χαμηλούς ρυθμούς που της επιτρέπουν να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται στο 2,4% του ΑΕΠ όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος κυμαίνεται μεταξύ 6%-7%

Τα προβλήματα της εγχώρια αγοράς αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά στη μεγάλη ετήσια συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών της Ύδρας που έχει γίνει θεσμός καθώς πραγματοποιήθηκε φέτος για 26η χρονιά.

Σύμφωνα με κορυφαίους παράγοντες του κλάδου που μίλησαν στο συνέδριο, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η έλλειψη ασφαλιστικής κουλτούρας, αλλά και το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος όπως για παράδειγμα στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι φορείς του κλάδου ζητούν από την Πολιτεία τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων και μηχανισμών πίεσης προς όσους δεν συμμορφώνονται, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς εφαρμογή οι νόμοι μένουν κενό γράμμα.

Επικεφαλής μεγάλων εταιρειών επισήμαναν ότι το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο ασφαλιστικής συνείδησης που υπάρχει στη χώρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την έλλειψη κουλτούρας και παιδείας, στον τομέα αυτό, της ελληνικής κοινωνίας.

Για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία απαιτείται χρόνος, συνεχείς προσπάθειες και κυρίως εκπαίδευση από μικρή ηλικία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης η έννοια της ασφάλισης αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης ήδη από τα πρώτα κιόλας σχολικά χρόνια.

Όλα τα παραπάνω έχουν σας αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο ασφαλιστικό κενό στην ελληνική κοινωνία, τετραπλάσιο, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, το οποίο για να περιοριστεί, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς, απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Μάλιστα όπως υπογράμμισαν υπήρχαν παλαιότερα στην Ελλάδα φορολογικά κίνητρα για τη σύναψη ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προϊόντων, τα οποία όχι μόνο καταργήθηκαν, αλλά αντικαταστάθηκαν από επιβαρύνσεις, όπως η αύξηση του φόρου ασφαλίστρων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Επίσης οι ομιλητές σημείωσαν ότι σε χώρες όπως η Τουρκία η συνταξιοδοτική αποταμίευση αναπτύχθηκε σημαντικά χάρη στη συμμετοχή του κράτους με επιδότηση μέρους των εισφορών. Το δημόσιο δηλαδή συνέβαλε με ποσοστό 10% στις εισφορές των ασφαλισμένων, ενισχύοντας τη δημιουργία μακροχρόνιου αποταμιευτικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, ζήτησαν από την Κυβέρνηση αν δεν μπορεί να δώσει άμεσα νέα κίνητρα, να περιορίσει τουλάχιστον τα αντικίνητρα, όπως ο υψηλός φόρος ασφαλίστρων και η πολλαπλή φορολόγηση.

Τέλος ανέφεραν ότι η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς αποτελεί ζήτημα πολιτικής βούλησης αλλά και αποφασιστικότητας των ίδιων των εταιρειών, σημειώνοντας ότι χωρίς ξεκάθαρες προτεραιότητες και στρατηγική δέσμευση, οι αλλαγές θα συνεχίσουν να καθυστερούν.

Θετική η εικόνα στο τρίμηνο 2026

Πάντως το 2026 ξεκίνησε ιδιαίτερα αισιόδοξα με τη συνολική αγορά ασφαλίστρων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 να ανέρχεται στο €1.593.147.488,43 καταγράφοντας αύξηση 16,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ.

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 43 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 38 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 43 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 12 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και 4 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά οι Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν αύξηση 27,2% και ασφάλιστρα ύψους €778.778.500,05. Επίσης, οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών παρουσίασαν αύξηση 7,1% με ασφάλιστρα ύψους €814.368.988,38.

Ειδικότερα, τον μήνα Μάρτιο η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 33,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.