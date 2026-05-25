Χανιά: Στον ανακριτή οι γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς οι δικαστικές αρχές προχωρούν στην άσκηση βαριών διώξεων σε βάρος των γονέων της.

Η μητέρα του παιδιού, Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας, και ο πατέρας, υπήκοος Πακιστάν, πρόκειται να οδηγηθούν σήμερα, Δευτέρα στα δικαστήρια Χανίων, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων παιδιών της οικογένειας. Τρία ανήλικα, τα οποία αναφέρουν ότι είναι αδέρφια της 3χρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν αναφορές για ακόμη δύο παιδιά της ίδιας μητέρας που δεν βρίσκονται στη ζωή, με την ίδια να έχει αποδώσει τον θάνατό τους σε επιπλοκές κατά τον θηλασμό.

Παράλληλα, ο άνδρας που φέρεται ως πατέρας της 3χρονης προσπάθησε αρχικά να διαφύγει τον εντοπισμό του, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στα Χανιά.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες έχουν πλέον αναβαθμιστεί σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ έχει διαταχθεί και εξέταση DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.

