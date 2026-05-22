Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ το 3χρονο κοριτσάκι - Συνελήφθη η μητέρα του

Το παιδάκι φέρεται να κατέρρευσε ενώ πήγαινε σε παιδική χαρά - Φέρει μώλωπες, εκχυμώσεις και υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Ένα 3χρονο κοριτσάκι στην Κρήτη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων με υποσκληρίδιο αιμάτωμα και εκτεταμένες κακώσεις.
  • Το παιδί φέρεται να κατέρρευσε ενώ πήγαινε σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων.
  • Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε παλαιό κάταγμα, μώλωπες και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματος.
  • Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες πρόκλησης των τραυμάτων.
  • Το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Χανίων στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ για περαιτέρω νοσηλεία.
Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη, μετά τη νοσηλεία του παιδιού με βαριά τραύματα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το παιδάκι φέρεται να κατέρρευσε ενώ πήγαινε σε παιδική χαρά. Αρχικά μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί του νοσοκομείου που εξέτασαν το κοριτσάκι διαπίστωσαν ότι έφερε εκτεταμένες κακώσεις, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό.

Όπως διαπιστώθηκε από την αξονική τομογραφία που υπεβλήθη το 3χρονο κοριτσάκι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει επίσης παλαιό κάταγμα, καθώς και μώλωπες και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του. «Η κατάσταση του παιδιού φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαλκιαδάκης.

Όπως δήλωσε και ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωση του παιδιού και τη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία και ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα του παιδιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία προσχώρησε στη σύλληψη της μητέρας του 3χρονου κοριτσιού, η οποία ειναι Ρομά, για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο και πλέον διερευνούν πως προκλήθηκαν οι κακώσεις στο κορμάκι του μικρού παιδιού.

