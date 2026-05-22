Βουλή: Αποχώρησε και το ΚΚΕ από τη συνεδρίαση για τις υποκλοπές

Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, με πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Νίκου Ανδρουλάκη, σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων, "για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα".

  • Το ΚΚΕ αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Βουλής για τις υποκλοπές, καταγγέλλοντας την διαδικασία ως παράνομη και απαράδεκτη.
  • Πριν το ΚΚΕ, είχαν αποχωρήσει επίσης το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρίαση.
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε απαντήσεις για τις 10.000 άρσεις απορρήτου ετησίως και τη συνεργασία της ΕΥΠ και ΕΛΑΣ με ιδιώτες για συστήματα παρακολούθησης.
  • Το ΚΚΕ κατήγγειλε το κράτος ως «κράτος ασυδοσίας» που νομιμοποιεί την περιστολή δικαιωμάτων και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.
  • Επισημάνθηκε ο ρόλος της κυβέρνησης στον διορισμό ηγεσίας και η αποφυγή απαντήσεων από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που δεν παρέστη στη Βουλή.
«Η ΚΟ του ΚΚΕ δε θα νομιμοποιήσει την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγκαινιάσατε. αποχωρούμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία», ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει «πώς δικαιολογούνται 10.000 άρσεις απορρήτου κάθε χρόνο. Πώς στοιχειοθετούνται τέτοιες πράξεις που δε γράφουν κουβέντα που να εξηγούν τη συνδρομή λόγων εθνικής ασφάλειας».

«Πείτε μας, η ΕΥΠ και η ΕΛΑΣ δε συνεργάζονται με ιδιώτες για να προμηθεύονται συστήματα παρακολούθησης; Ποιες είναι οι εταιρείες και οι ιδιώτες; Τι συστήματα έχει σήμερα η ΕΥΠ, η ΕΛΑΣ, το κράτος. Πώς δίνονται εγκρίσεις για τέτοια συστήματα; Η αλήθεια που κρύβετε είναι ότι αυτό που ονομάζετε κράτος δικαίου είναι το κράτος της ασυδοσίας. Είναι το κράτος που νομιμοποιεί την περιστολή δικαιωμάτων», τόνισε μεταξύ άλλων ο ΓΓ του ΚΚΕ.

«Αν κάποιος διαβάσει πίσω από τους υψηλούς τόνους, θα δει ότι αγωνία όλων σας είναι να μην υπονομευτεί κι άλλο η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς αυτού του κράτους που παρακολουθεί τους πάντες, αλλά που δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση για την οσμή που αναστάτωσε όλο το λεκανοπέδιο», είπε και συνέχισε:

«Κάθε μέρα βγαίνει και μια απόδειξη για τον πραγματικό αντιλαϊκό ρόλο των λεγόμενων θεσμών. Από τη μια διορισμός της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση, και από την άλλη ένα μόνιμο πρόσχημα για να μη φαίνεται ότι σε αυτό το κράτος όλες οι αρχές παίζουν ρόλο στη διαιώνηση των εγκλημάτων κατά του λαού. Αυτό το προπέτασμα χρησιμοποίησε και ο Εισαγγελέας του ΑΠ για να μην εμφανιστεί καν στη Βουλή κρίνοντας εκ των προτέρων ότι οι ερωτήσεις των βουλευτών είναι απαράδεκτες».

