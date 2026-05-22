Τηλεθέαση: Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε την ανατροπή στην πρωινή ζώνη

Με «μάχες» για δυνατούς παίκτες συνεχίζεται η σεζόν στην πρωινή ζώνη, ενάμιση μήνα σχεδόν πριν το φινάλε! Η Κατερίνα Καινούργιου μπορεί να ετοιμάζεται να κλείσει με πανηγυρική πρωτιά τη χρονιά, όμως ο Γιώργος Λιάγκας αποδεικνύει ότι είναι πολύ σκληρός για να «παραδώσει τα όπλα».

Έτσι, χθες Πέμπτη, βρέθηκε στην πρώτη θέση. Συγκεκριμένα, το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 13,9% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό. Η Κατερίνα Καινούργιου, με τη «Super Κατερίνα» του ALPHA, συγκέντρωσε 11,6% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA, το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά έκανε 10,1% στο σύνολο και 11,3% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 5,4% του συνόλου και στο 4,3% των τηλεθεατών 18-54. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ακολούθησε, κατέγραψε 8,4% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 15,2% στο σύνολο και 10,2% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Live You», που ακολούθησε, έκανε 13,4% στο σύνολο και 4,4% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το «10 Παντού» κατέγραψε 7,6% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό.