Θεσσαλονίκη: Εκτροπή νταλίκας στην ΠΑΘΕ – Έπεσε μέσα σε κανάλι, στο νοσοκομείο ο οδηγός

Snapshot Μια νταλίκα εξετράπη της πορείας της και βρέθηκε μισοβυθισμένη σε κανάλι στο 9ο χλμ της ΕΟ Θεσσαλονίκης

Αθηνών.

Ο 60χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματίας στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου διεξάγεται με δύο λωρίδες, ενώ συνεργεία της Τροχαίας ρυθμίζουν την κίνηση στο σημείο.

Οι προστατευτικές μπάρες στο σημείο της νταλίκας έχουν ξηλωθεί λόγω της εκτροπής. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (22/5) λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη με ανατροπή νταλίκας η οποία κατέληξε μέσα σε κανάλι.

Το ατύχημα έγινε στο 9ο χλμ της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Αθηνών με τον οδηγό του φορτηγού να βγαίνει από το όχημά του, που βρέθηκε μισοβυθισμένο στο νερό, από την πλευρά του συνοδηγού.

Όπως ανφέρει το voria.gr, o 60χρονος οδηγός του φορτηγού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται ελαφρά τραυματίας, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο υπάρχουν συνεργεία της Τροχαίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων από την πορεία της νταλίκας έχουν ξηλωθεί προστατευτικές μπάρες.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

Δείτε επίσης το βίντεο

Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το συμβάν καταγράφηκε στο ρεύμα εξόδου και η κυκλοφορία αυτή την ώρα διεξάγεται από δύο λωρίδες.

Διαβάστε επίσης