Με Kids Wallet η απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους: Η διαδικασία

Snapshot Η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους απαγορεύεται και η πιστοποίηση ηλικίας θα γίνεται μέσω του Kids Wallet.

Πλαστά ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας που χρησιμοποιούν ανήλικοι δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτά για πιστοποίηση.

Ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας του Kids Wallet δεν μπορεί να παρακαμφθεί και εφαρμόζεται ήδη σε πωλήσεις αλκοόλ και καπνικών προϊόντων.

Η απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους θα ελέγχεται μέσω σάρωσης ηλικίας πριν από το ξεκλείδωμα των πατινιών.

Η διαδικασία αυτή έχει συμφωνηθεί μεταξύ των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών.

Τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, περιέγραψε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός τόνισε πως υπογράμμισε ότι τα πλαστά ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας, που σύμφωνα με καταγγελίες χρησιμοποιούν ανήλικοι, πλέον δεν θεωρούνται αντίγραφα ταυτότητας. Και διαμήνυσε πως για την πιστοποίηση ηλικίας, θα χρησιμοποιείται το Kids Wallet, και «μια διαδικασία η οποία για την ώρα δεν μπορεί να παρακαμφθεί».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η ίδια εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, ο ίδιος τόνισε ότι αυτός είναι ο στόχος. «Αυτό ακριβώς συζητήσαμε με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείο Μεταφορών» σημείωσε αρχικά ο κ. Παπαστεργίου και πρόσθεσε:

«Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας θα χρησιμοποιηθεί στα social media. Ήδη ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας χρησιμοποιείται για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, κι αυτός θα χρησιμοποιηθεί για τα πατίνια».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών «θα πρέπει να σκανάρουν την ηλικία και, εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια».