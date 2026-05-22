Το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανοίγει τις πύλες του – Το όραμα και οι πρώτες δράσεις

Με ιδιαίτερη χαρά και δέσμευση για την κοινωνική προσφορά, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή υποστήριξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες και ειδικότερα των κατοίκων στις περιφέρειες των νησιών του Βορείου & Νοτίου Αιγαίου.

Ο Τάκης Ηλιόπουλος αγαπούσε βαθιά τη φύση, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους απλούς και σύνθετους δεσμούς που υφαίνονται στην καθημερινή ζωή, την οικογένεια και τη φιλία. Πάνω από όλα, όμως, αγαπούσε το Αιγαίο, τα νησιά του, το φως του, την «ψυχή» του. «Μη ψάχνετε για τον παράδεισο αλλού», έλεγε χαρακτηριστικά. «Εδώ είναι. Τον έχουμε δίπλα μας» και έδειχνε τα ελληνικά νησιά.

Το Ίδρυμα που φέρει το όνομά του γεννιέται ακριβώς από αυτή την ανιδιοτελή αγάπη και αναλαμβάνει τη δέσμευση να τη μετατρέψει σε στάση ζωής.

Οι Σκοποί του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος ιδρύθηκε από τον γιο του Μάριο το 2026 προς τιμήν του πατέρα του. Η διαδικασία ιδρύσεως είχε ξεκινήσει από το 2023, η ανακοίνωση της οποίας είχε χρονικά συμπέσει με την τότε πρόσφατη απώλεια του Τάκη Ηλιόπουλου.

Το Ίδρυμα στηρίζει τη βιωσιμότητα, την προστασία και την ευημερία των ελληνικών κοινοτήτων, ειδικότερα στα νησιά, μέσα από δράσεις που προάγουν την υγειονομική περίθαλψη, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόσβαση και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο μία υγιή, ανθρώπινη και πολιτιστικά αξιοθαύμαστη Ελλάδα.