Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

Η μητέρα του Μπεν Νίνταμ, ο οποίος εξαφανίστηκε από το ελληνικό νησί της Κω πριν από 35 χρόνια, δήλωσε σοκαρισμένη μετά την ενημέρωση από την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ότι σταματά πλέον να ερευνά την υπόθεση της εξαφάνισης του γιου της.

Ο Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών τον Ιούλιο του 1991, όταν χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη έξω από ένα αγρόκτημα που ανακαίνιζαν οι παππούδες του στο χωριό Ηρακλής.

Η μητέρα του, Κέρι, σήμερα 51 ετών, δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά τον γιο της και έχει τη δική της θεωρία για το τι μπορεί να συνέβη.

Ωστόσο, όπως λέει, ενημερώθηκε με τα «συντριπτικά νέα» ότι η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δεν θα συνεχίσει πλέον την έρευνα για την εξαφάνιση, αλλά θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για να «υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές».

«Παραμένουμε έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές εάν προκύψουν νέα στοιχεία και συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε ότι θα στηρίζουμε την Κέρι», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της προς τη Mirror.

«Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι κατάλληλες διαδικασίες παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να είναι λειτουργικές».

Η Κέρι δήλωσε στην εφημερίδα ότι η είδηση την άφησε σε «απόλυτο σοκ» και «συντετριμμένη», ξεσπώντας σε κλάματα.

«Για σχεδόν 35 χρόνια παλεύουμε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να βρούμε απαντήσεις και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη δρόμοι που μπορούν να εξερευνηθούν. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω».

Η Κέρι έχει πλέον απευθύνει επιστολή προς τη βρετανική κυβέρνηση ζητώντας να παρέμβει και να ανατρέψει την απόφαση.

Η υπόθεση του Μπεν ερευνήθηκε αρχικά από την ελληνική αστυνομία, μέχρι που το 2011 ανέλαβε ενεργό ρόλο η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Από τότε, οι αρχές πραγματοποίησαν δύο μεγάλες έρευνες στο αγρόκτημα όπου εθεάθη τελευταία φορά ο Μπεν, μία το 2011 και ακόμη μία το 2016.

Ο επιθεωρητής Τζον Κάζινς, που είχε αναλάβει την έρευνα, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι πιστεύει πως ο Μπεν ενεπλάκη σε κάποιο ατύχημα κοντά στο αγρόκτημα.

Ωστόσο, ποτέ δεν βρέθηκαν αδιάσειστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία και η Κέρι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο γιος της μπορεί να είχε απαχθεί.

Από την ημέρα της εξαφάνισής του, αρκετοί άνθρωποι εμφανίστηκαν κατά καιρούς ισχυριζόμενοι αβάσιμα ότι ήταν το χαμένο παιδί.

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Κέρι αποκάλυψε ότι επικοινώνησε μαζί της ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος υποστήριξε πως ο σύντροφός του είχε δοθεί παράνομα για υιοθεσία όταν ήταν παιδί και ότι «μοιάζει ακριβώς» με τις ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες του Μπεν σε μεγαλύτερη ηλικία.

Τότε, η Κέρι είχε δηλώσει ότι ο άνδρας ήταν πρόθυμος να υποβληθεί σε εξέταση DNA και περίμενε την Interpol να κινήσει τις διαδικασίες.

Παρά την απόφαση της αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ να σταματήσει την ενεργή έρευνα, η Κέρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «δεν θα σταματήσει ποτέ να ψάχνει» τον γιο της.