ΣΥΡΙΖΑ σε νευρική κρίση: Χωρίς Πολάκη οι επόμενες συνεδριάσεις ΠΓ και ΚΕ, διαμηνύει η Κουμουνδούρου

Απροσδόκητος σύμμαχος Πολάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ σε νευρική κρίση: Χωρίς Πολάκη οι επόμενες συνεδριάσεις ΠΓ και ΚΕ, διαμηνύει η Κουμουνδούρου

Ο Παύλος Πολάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επόμενη συνεδρίαση των κεντρικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία του Παύλου Πολάκη, λόγω της διαγραφής του από την ΚΟ.
  • Ο Παύλος Πολάκης αρνείται ότι έχει αποκλειστεί από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία και σχεδιάζει να προσφύγει στην επιτροπή δεοντολογίας.
  • Υπάρχει ένταση και πιθανότητα αντιπαράθεσης αν ο Πολάκης επιχειρήσει να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις παρά τον αποκλεισμό του.
  • Μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός Πολάκη είναι πρωτοφανής, επισημαίνοντας την ισχυρή εκλογική του παρουσία στις εσωκομματικές εκλογές του 2024.
  • Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε δικαιοσύνη στην κριτική του Πολάκη και σχολίασε την πιθανότητα να δημιουργήσει δικό του κόμμα.
Snapshot powered by AI

Χωρίς την παρουσία του Παύλου Πολάκη ξεκαθάρισε ότι θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση των κεντρικών καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου, Χρήστος Κυμπιζής.

Μιλώντας στο Action24 ο κ. Κυμπιζής τόνισε ότι τα όργανα θα συνεδριάσουν και θα λάβουν αποφάσεις, ωστόσο οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο Παύλος Πολάκης δε θα μπορεί να λάβει μέρος σε αυτές, καθώς ήταν μέλος των δύο οργάνων λόγω της θέσης του ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνεπώς μετά τη διαγραφή του, χάνει και την ιδιότητα που εξασφάλιζε την παραμονή του στα όργανα.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, ενώ φαίνεται πολύ πιθανό να υπάρξει και ζήτημα φυσικής αντιπαράθεσης σε περίπτωση που ο κ. Πολάκης επιχειρήσει να εμφανιστεί στον χώρο της συνεδρίασης προκειμένου να λάβει μέρος.

Ήδη τα όσα είπε ο κ. Κυμπιζής σχολιάστηκαν και από τον Γ. Παναγιωτόπουλο, μέλος της ΠΓ και πρόσωπο που βρίσκεται στο κλίμα Πολάκη, ο οποίος σχολίασε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρωτοφανές, ξεκαθαρίζοντας ότι για το θέμα θα αποφανθεί η επιτροπή δεοντολογίας. Βασικό του επιχείρημα είναι ότι ο Παύλος Πολάκης δεν είναι ένα απλό στέλεχος αλλά στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 έλαβε το 44% των ψήφων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου στα όργανα

Ωστόσο και ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης παρενέβη αργότερα στη συζήτηση, ύστερα από βροχή ερωτήσεων που δέχτηκε, όπως είπε στην ανάρτησή του.

Ο κ. Πολάκης απορρίπτει πλήρως το ενδεχόμενο να μην βρίσκεται στην ΚΕ και στο ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας ότι «αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και Κεντρική Επιτροπή είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση! Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μία με τους ex officio βουλευτές μέλη της από την άλλη».

Μάλιστα, και ο ίδιος προειδοποιεί ότι για το θέμα θα προσφύγει στην επιτροπή δεοντολογίας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Πολάκης κάνει λόγο για κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Απρόβλεπτος σύμμαχος ο Άδωνις

Ο Παύλος Πολάκης πάντως, μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε έναν απροσδόκητο σύμμαχο τον διαπρύσιο εχθρό του, τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζει ότι «επί της ουσίας ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μήν πηγαίνει και τόσο άσχημα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τραμπ ανάρτησε εικόνα AI που τον δείχνει να πατά το «κόκκινο κουμπί» -«Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Civic Type R HRC: Το ακραίο concept περνά τελικά στην παραγωγή

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην ακτή – Το πέταξαν δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (18/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44WHAT THE FACT

Η Κίνα προετοιμάζεται για το χειρότερο: Χτίζει πλανητική άμυνα

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές συντάξεις: Ειδική διάταξη για επιτάχυνση του χρόνου απονομής

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η έλευση των smartphones έχει οδηγήσει σε απότομη μείωση του ποσοστού γεννήσεων παγκοσμίως

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κοκκινίζει» ο Κηφισός, πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ σε νευρική κρίση: Χωρίς Πολάκη οι επόμενες συνεδριάσεις ΠΓ και ΚΕ, διαμηνύει η Κουμουνδούρου

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραγωγικότητα: Είμαστε 25 χρόνια… πίσω - Οι επιδόσεις ανά κλάδο και το μέγεθος των επιχειρήσεων

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (18/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 με διακύβευμα «ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο αν παραστεί ανάγκη»

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

07:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Στη σκιά των Πανελληνίων: Μαθητές που «λυγίζουν» σιωπηλά στον αγώνα για την επιτυχία

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Μαΐου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

06:58ΜΑΝΤΕΙΟ

Σε εκλογική ετοιμότητα ο μηχανισμός της ΝΔ, με δύναμη από το Λένινγκραντ η Κάρυ, τον τελείωσε πριν τον τελειώσει

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Φάμελλος δικαιώνει Κασσελάκη, οι εκλογές και η αραβική παροιμία, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, οι FT και η Metlen, η Lamda Malls, ο Ηρακλής και η μεταφορά κερδών και οι χειρισμοί Παπαθανάση στο Ταμείο Ανάκαμψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη στον αέρα του Αϊντάχο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

05:00ΕΘΝΙΚΑ

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε τη συνέντευξη Παπασταύρου στο Breitbart: Στο επίκεντρο η ενεργειακή διπλωματία και ο ρόλος της Ελλάδας

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ