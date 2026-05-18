ΣΥΡΙΖΑ σε νευρική κρίση: Χωρίς Πολάκη οι επόμενες συνεδριάσεις ΠΓ και ΚΕ, διαμηνύει η Κουμουνδούρου

Χωρίς την παρουσία του Παύλου Πολάκη ξεκαθάρισε ότι θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση των κεντρικών καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου, Χρήστος Κυμπιζής.

Μιλώντας στο Action24 ο κ. Κυμπιζής τόνισε ότι τα όργανα θα συνεδριάσουν και θα λάβουν αποφάσεις, ωστόσο οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο Παύλος Πολάκης δε θα μπορεί να λάβει μέρος σε αυτές, καθώς ήταν μέλος των δύο οργάνων λόγω της θέσης του ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνεπώς μετά τη διαγραφή του, χάνει και την ιδιότητα που εξασφάλιζε την παραμονή του στα όργανα.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, ενώ φαίνεται πολύ πιθανό να υπάρξει και ζήτημα φυσικής αντιπαράθεσης σε περίπτωση που ο κ. Πολάκης επιχειρήσει να εμφανιστεί στον χώρο της συνεδρίασης προκειμένου να λάβει μέρος.

Ήδη τα όσα είπε ο κ. Κυμπιζής σχολιάστηκαν και από τον Γ. Παναγιωτόπουλο, μέλος της ΠΓ και πρόσωπο που βρίσκεται στο κλίμα Πολάκη, ο οποίος σχολίασε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρωτοφανές, ξεκαθαρίζοντας ότι για το θέμα θα αποφανθεί η επιτροπή δεοντολογίας. Βασικό του επιχείρημα είναι ότι ο Παύλος Πολάκης δεν είναι ένα απλό στέλεχος αλλά στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 έλαβε το 44% των ψήφων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου στα όργανα

Ωστόσο και ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης παρενέβη αργότερα στη συζήτηση, ύστερα από βροχή ερωτήσεων που δέχτηκε, όπως είπε στην ανάρτησή του.

Ο κ. Πολάκης απορρίπτει πλήρως το ενδεχόμενο να μην βρίσκεται στην ΚΕ και στο ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας ότι «αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και Κεντρική Επιτροπή είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση! Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μία με τους ex officio βουλευτές μέλη της από την άλλη».

Μάλιστα, και ο ίδιος προειδοποιεί ότι για το θέμα θα προσφύγει στην επιτροπή δεοντολογίας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Πολάκης κάνει λόγο για κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Απρόβλεπτος σύμμαχος ο Άδωνις

Ο Παύλος Πολάκης πάντως, μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε έναν απροσδόκητο σύμμαχο τον διαπρύσιο εχθρό του, τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζει ότι «επί της ουσίας ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μήν πηγαίνει και τόσο άσχημα».