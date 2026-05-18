Θεσσαλονίκη: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην ακτή – Το πέταξαν δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Το ζώο, που ήταν σε προχωρημένη σήψη, πιθανότατα ξεβράστηκε στη θάλασσα και κάποιοι, χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, το πέταξαν στα σκουπίδια.

Λόγω της κατάστασής του, δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά του για ιατροδικαστική εξέταση και θα πραγματοποιηθεί υγειονομική ταφή.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς αναφέρεται και η εύρεση ενός άλλου νεκρού δελφινιού στις 9 Μαΐου στους Νέους Επιβάτες.

Σε εκείνη την περίπτωση, είχε ενημερωθεί ο ιδρυτής της ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής, ο οποίος μετέφερε το ζώο στην Ιατροδικαστική για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.