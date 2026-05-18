Ο Τραμπ αναδημοσίευσε τη συνέντευξη Παπασταύρου στο Breitbart για την ενέργεια

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε τη συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Η ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ χρησιμοποιεί την ενέργεια ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής για συνεργασία με συμμάχους και πίεση σε αντιπάλους.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη συνεργασία 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ) και στον P

TEC, προωθώντας έρευνες υδρογονανθράκων με αμερικανικές εταιρείες.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε την Ευρώπη στη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως κόμβος εισαγωγής αμερικανικού LNG για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε περιοχή ενεργειακής συνεργασίας και σταθερότητας, με την Ελλάδα να παίζει κεντρικό ρόλο στη γεωπολιτική εξίσωση της περιοχής.

Τη συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στο Breitbart αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, δίνοντας έμφαση στη γραμμή της ενεργειακής διπλωματίας που ακολουθούν οι ΗΠΑ και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενέργεια ως βασικό εργαλείο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής επί Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τη χρησιμοποιεί τόσο ως μέσο συνεργασίας με συμμάχους όσο και ως μοχλό πίεσης απέναντι σε αντιπάλους.

Όπως ανέφερε, αυτή είναι η «χαρακτηριστική κίνηση» του Τραμπ στη διεθνή σκηνή, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση αυτή έχει αποδώσει, καθώς δημιουργεί σταθερότητα και περιορίζει ακραίες συμπεριφορές στην περιοχή.

Η Ελλάδα στο ενεργειακό σχέδιο των ΗΠΑ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του σχήματος 3+1, αλλά και στον ρόλο του P-TEC, της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η Ελλάδα έχει αντιληφθεί από νωρίς τη σημασία που δίνει η αμερικανική διοίκηση στην ενέργεια, όχι μόνο ως οικονομικό πεδίο, αλλά και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, όπως η ExxonMobil και η Chevron. Ο υπουργός αναφέρθηκε στις έρευνες στο Ιόνιο, νότια της Κρήτης και στην Πελοπόννησο, τονίζοντας ότι η χώρα κινείται ξανά σε έναν τομέα που είχε μείνει ουσιαστικά ανενεργός για δεκαετίες.

«Η Ευρώπη ξύπνησε μετά την Ουκρανία»

Ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε τη στροφή της Ευρώπης στην ενεργειακή ασφάλεια με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η ήπειρος κατάλαβε με οδυνηρό τρόπο πως η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορούσε να αποτελεί σταθερή βάση στρατηγικής.

Όπως είπε, το ζητούμενο πλέον είναι η διαφοροποίηση των πηγών και των οδών προμήθειας, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως σημείο εισόδου για αμερικανικό LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον λεγόμενο «κάθετο διάδρομο», μέσω του οποίου το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο μπορεί να φτάνει από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τη γεωγραφική θέση, τις υποδομές και την πολιτική βούληση για να στηρίξει αυτόν τον σχεδιασμό, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή συνεργασία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μαζί με την αμυντική συνεργασία.

Ο ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου

Στη συνέντευξή του, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να εξελιχθεί σε περιοχή ανάπτυξης, σταθερότητας και ενεργειακής συνεργασίας, ειδικά μέσα στο σημερινό περιβάλλον αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε, η ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε χώρες της περιοχής, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο κέντρο αυτής της νέας γεωπολιτικής εξίσωσης.

Η αναδημοσίευση της συνέντευξης από τον Τραμπ δίνει πρόσθετο πολιτικό βάρος στις αναφορές Παπασταύρου και αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητεί σταθερές εναλλακτικές απέναντι στο ρωσικό φυσικό αέριο και στην αστάθεια της Μέσης Ανατολής.

