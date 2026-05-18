Σαν σήμερα 18 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1756 - Αρχίζει επίσημα ο Επταετής Πόλεμος όταν το Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία.
- 1821 - Μάχη των Δολιανών: Ο Έλληνας οπλαρχηγός Νικηταράς με 200 περίπου άντρες τρέπει σε φυγή 2.000 Οθωμανούς στα Δολιανά Κυνουρίας. Από την μάχη αυτή ο Νικηταράς έμεινε στην Ιστορία ως «Τουρκοφάγος».
- 1828 - Οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελλο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε, κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί Δροσουλίτες.
- 1994 - Διεξάγεται στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας ο 37ος τελικός του Champions League μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων Μίλαν και Μπαρτσελόνα. Νικήτρια η ομάδα της Μίλαν με 4-0.
