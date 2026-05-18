ΑΕΚ: Σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα σε εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena - Ολόκληρη η γιορτή

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της σε μια εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena, όπου χιλιάδες φίλοι της Ένωσης δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το γήπεδο μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πάρτι τίτλου, με καπνογόνα, πυροτεχνήματα, μουσική και συνεχή αποθέωση για τους νέους Πρωταθλητές Ελλάδας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η είσοδος του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος με εντυπωσιακό τρόπο μετέφερε την κούπα του πρωταθλητή μέσα στο γήπεδο με αγωνιστικό όχημα, γνωρίζοντας θερμή αποθέωση από ολόκληρο το γήπεδο.

