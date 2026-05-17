AEK, Ηλιόπουλος: «Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα, με ένα μεγάλο μάθημα στην έπαρση»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν «χείμαρρος» στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της φιέστα τίτλου της ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Βαγγέλης Πάτας

Λίγο πριν από την απονομή του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της ΑΕΚ, ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena και απευθύνθηκε στους φίλους της Ένωσης.

Μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ πραγματοποίησε μια «χειμαρρώδης» ομιλία, όπου μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι: «Το νταβατζιλίκι τελείωσε με ένα μεγάλο μάθημα στην έπαρση, είχα πει για μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια»

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου

«Λαέ της ΑΕΚ, απίστευτε λαέ της ΑΕΚ,

Τους καλώ να ξαναδέσουν ζώνες. Έχω το προνόμιο, τη μεγάλη τιμή να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ. Πριν 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη που μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω να ηγηθώ. Και έναν χρόνο μετά τον Ιούνιο του 2025 να φορέσω τη δικιά μου, προσωπική πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα.

Όταν ανέλαβα, η φλόγα μέσα μου ήδη έκαιγε, φουλ αδρεναλίνη. Είπα κάποιες ατάκες όχι από έπαρση αλλά από πάθος και πίστη στο όραμά μου. Μίλησα για τα νέα παιδιά, την ισονομία και την πορεία στην Ευρώπη.

ΑΕΚ! ΑΕΚ! Όταν θα έχετε αγαπημένοι μου χρόνο θα ήθελα να ξαναδείτε εκείνη τη συνέντευξη, το καλοκαίρι του ’24, να την ξαναθυμηθούμε.Μίλησα από την πρώτη ημέρα για το ευ αγωνίζεσθε. Ζήτησα ομοψυχία και όποιος έχει άλλη γνώμη να τη λέει, με επιχειρήματα και όχι στείρες πρακτικές. Όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο θα το παίρνουν.

Είπα ότι η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδας, στα δύσκολα, πολέμους, συνδέεται με την ψυχή όλων μας. Μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα τη ζηλεύουν στην Ευρώπη, θα τρίβουν τα μάτια τους.Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπιζα πριν 35 χρόνια στην ακτοπλοϊα, σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος σκάβει τον λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα, θα πέσει αυτός μέσα. Πολλοί έπεσαν μέσα.

Ζήτησα ο κόσμος να βάλει ζώνη. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν, από το φθινόπωρο πάλι. Όσοι δεν πίστεψαν ας βάλουν τώρα.

Η ΑΕΚ έιναι προς μίμηση, τα έβαλε με ένα σύστημα δεκαετιών, νταβατζιλίκι. Τώρα το παίζουν παρθένες, κάνανε παρθενοραφή.Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα! Η ΑΕΚ είναι η πιο μεγάλη ιδέα, γεννήθηκε από τον ξεριζωμό της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Κωνσταντινούπολης, από αγνά συναισθήματα, από ανθρώπους που ήθελαν το νέο ξεκίνημα της ζωής τους, μέσα από στάχτες, να μείνει στην ιστορία.

Αυτό που έγινε φέτος είναι μεγάλο μάθημα στην έπαρση και στη αδιαλλαξία. Η ιδέα μας θα μείνει ανίκητη και θα την πάμε πέρα ως πέρα στα πέρατα του κόσμου. Θα εμπνέει πολλές γενιές, στους αιώνες. Δείξαμε στο σύστημα ότι οι μαχητικές δυνάμεις μπορούν να χαράξουν νέο δρόμο που χρειάζεται ο αθλητισμός, με τα ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, το ευ αγωνίζεσθε.

Οι Έλληνες έχουν σπουδαίο DNA, από 10 Μαΐου 2026 γράφεται νέο κεφάλαιο με χρυσά γράμματα. Ο ξεριζωμένος αθλητισμός ξερίζωσε τη διαπλοκή. Τα νέα παιδιά ξέρουν να διεκδικούν, να κατακτούν, τους δείξαμε τον δρόμο.

Χρειάζεται και η συμβολή, συμπαράσταση χρήσιμων κατηγοριών της κοινωνίας. Στη ζωή και στην κοινωνία υπάρχουν κρίσιμοι ρόλοι, πρώτα οι γονείς να γαλουχούν να εμπνεύουν τα παιδιά με αξίες, κοντά στον αθλητισμό, μακριά από ναρκωτικά. Οι δάσκαλοι, οι μέντορες, οι καθηγητές. Οι πολιτικοί και η κυβέρνηση να επενδύσουν στον αθλητισμό, στην παιδεία και στην υγεία.

Χωρίς αυτά δεν μπορείς να φτιάξεις νέες γενιές. Το 2004 φτιάχτηκαν μεγάλα έργα και 20 χρόνια μετά ρημάζουν και σαπίζουν. Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ έχουν υποχρέωση για αντικειμενική αξιολόγηση για πληροφόρηση όπως ορίζει η αλήθεια, με ευθύνη και όχι με ύπουλες τακτικές.

Οι τραπεζίτες, κυρίως οι συστημικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση από τον νόμο, αλλά κυρίως ηθική. Να μην βάζουν λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε funds. Για τις τράπεζες δεν θα ξανάμπουν στη φανέλα της ΑΕΚ ποτέ. Όχι μόνο μεγάλα deals, δώστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, είναι δικός μας σκλάβος δεν είμαστε σκλάβοι του χρήματος.

Τέλος, τα πρόσωπα που είναι καλλιτέχνες, αθλητές να γίνουν άνθρωποι προς μίμηση, ινδάλματα, μικροί ήρωες. Να ειναι κοντά στα νέα παιδιά, στον αθλητισμό, όλοι μαζί μπορούμε, εμπνευστείτε, η σπίθα μπήκε. Αλλιώς μένει η αδιαφορία, ο διχασμός, η βία, οι πόλεμοι. Μη χάνετε την πίστη σας για το καλύτερο αύριο. Να είστε μαχητές για ένα καλύτερο αύριο, με στόχους, με πάθος.

Σε αυτή την τροχιά μόλις προ ενός μηνός εγκαινίασα το ίδρυμα του αείμνηστου πατέρα μου. Κίνηση αλληλεγγύης, αγάπης, για τα νέα παιδιά που ονειρεύονται. Ο πατέρας μου αγαπούσε το Αιγαίο, το αποκαλούσε παράδεισο της Γης. Μου έλεγε μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Να βάζεις στόχους, να το κάνεις με αγάπη και έρωτα και χαρακτήρα πρωταθλητή.

Να έρθουν δίπλα μας, να στηρίξουν αυτό το έργο για τη Νέα Ελλάδα, το σύμπαν έχει ενέργεια και συνωμοτεί θεϊκά όταν βλέπει ανταπόκριση. Η ΑΕΚ είναι κίνημα είναι στάση ζωής, ζήτω η ΑΕΚ!».

