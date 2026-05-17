Το μυστικό της «Ακτής του Ιουράσιου» - Γιατί οι βρετανικές παραλίες ξεβράζουν συνεχώς δεινοσαύρους

Από τον παλαιότερο θαλάσσιο κροκόδειλο μέχρι ιπτάμενα ερπετά – Πώς η διάβρωση των βράχων μετατρέπει τους τουρίστες σε... παλαιοντολόγους

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Το μυστικό της «Ακτής του Ιουράσιου» - Γιατί οι βρετανικές παραλίες ξεβράζουν συνεχώς δεινοσαύρους
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η «Ακτή του Ιουράσιου» και η Νήσος Ουάιτ στη Βρετανία είναι πλούσιες σε απολιθώματα λόγω της συνεχούς διάβρωσης των βράχων από τη θάλασσα.
  • Κατά την Πρώιμη Ιουράσια και την Κρητιδική περίοδο, η περιοχή φιλοξενούσε μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων ερπετών, δεινοσαύρων και ιπτάμενων ερπετών.
  • Η παράκτια διάβρωση αποκαλύπτει στρώματα με απολιθώματα που καλύπτουν τις τρεις γεωλογικές περιόδους της «Εποχής των Ερπετών».
  • Στο Ντόρσετ βρέθηκαν κυρίως θαλάσσια απολιθώματα, ενώ στη Νήσο Ουάιτ εντοπίζονται δεινόσαυροι της στεριάς, όπως ο μεγαλύτερος χερσαίος αρπακτικός δεινόσαυρος της Ευρώπης.
  • Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ερασιτέχνες να συλλέγουν μόνο ελεύθερα απολιθώματα από τις παραλίες και να αφήνουν τα ενσωματωμένα στα βράχια στα χέρια των ειδικών για λόγους ασφάλειας και διατήρησης.
Snapshot powered by AI

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός σπάνιου απολιθώματος δεινοσαύρου που ανήκει στον παλαιότερο θαλάσσιο κροκόδειλο του κόσμου από έναν ερασιτέχνη ερευνητή στο Λάιμ Ρέτζις (Lyme Regis), επανέφερε στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ερώτημα: Τι είναι αυτό που καθιστά την «Ακτή του Ιουράσιου» (Jurassic Coast) και τη γειτονική Νήσο Ουάιτ (Isle of Wight) της Βρετανίας τόσο πλούσιες σε προϊστορικά ευρήματα;

Κατά την Πρώιμη Ιουράσια περίοδο, ιχθυόσαυροι και πλειόσαυροι κυριαρχούσαν στα νερά του σημερινού Ντόρσετ, κολυμπώντας ανάμεσα σε αναρίθμητα μικρότερα θαλάσσια πλάσματα. Αργότερα, κατά την Κρητιδική περίοδο, η Νήσος Ουάιτ εξελίχθηκε στο «απόγειο της ποικιλομορφίας των δεινοσαύρων στο Ηνωμένο Βασίλειο», φιλοξενώντας δείγματα σχεδόν κάθε σχήματος και μεγέθους, σύμφωνα με τον παλαιοντολόγο Δρ. Ντέιβιντ Μπάτον.

Η διάβρωση ως σύμμαχος της επιστήμης

Η μοναδική γεωλογία αυτών των περιοχών, όπου η θάλασσα διαβρώνει συνεχώς τους γκρεμούς, φέρνει στο φως νέα και εντυπωσιακά απολιθώματα. «Αν έχεις σπίτι στην άκρη του γκρεμού, σίγουρα μισείς τη διάβρωση. Αν όμως είσαι παλαιοντολόγος, τη λατρεύεις», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ. Πολ Ντέιβις, επιμελητής γεωλογίας στο Μουσείο του Λάιμ Ρέτζις.

Σε αντίθεση με τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, όπου τα προϊστορικά ίχνη εντοπίζονται συνήθως σε λατομεία, η παράκτια διάβρωση στην «Ακτή του Ιουράσιου» —ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μήκους 153 χιλιομέτρων— αποκαλύπτει συνεχώς στρώματα που καλύπτουν ολόκληρο τον «Αιώνα των Ερπετών»: την Τριαδική, την Ιουράσια και την Κρητιδική περίοδο.

Από τα θαλάσσια τέρατα στους γίγαντες της στεριάς

Στο Ντόρσετ, τα ευρήματα αφορούν κυρίως θαλάσσια είδη από την εποχή που η περιοχή καλυπτόταν από μια θερμή, τροπική θάλασσα. Πρόσφατα, ένα τεράστιο κρανίο πλειόσαυρου εξορύχθηκε από τους βράχους του κόλπου Κίμεριτζ, ενώ ένας τουρίστας εντόπισε το απολίθωμα της άνω γνάθου ενός προαναφερθέντος κροκοδείλου.

Αντίθετα, στη Νήσο Ουάιτ, κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι της στεριάς. «Αν επισκεπτόταν κανείς το νησί πριν από 125 εκατομμύρια χρόνια, θα έβλεπε σχεδόν όλες τις κύριες ομάδες δεινοσαύρων», εξηγεί ο Δρ. Μπάτον. Στις πρόσφατες ανακαλύψεις περιλαμβάνονται τα λείψανα του μεγαλύτερου χερσαίου αρπακτικού δεινοσαύρου που έχει βρεθεί ποτέ στην Ευρώπη (του αποκαλούμενου "λευκού σπινοσαυρίδη των βράχων"), καθώς και των ειδών Comptonatus και Istiorachis.

Η τροφική αλυσίδα των προϊστορικών θαλασσών

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών μπαίνει ολόκληρο το οικοσύστημα της εποχής:

  • Τα μικρότερα είδη: Αν και τα μεγάλα ερπετά εντυπωσιάζουν, τα μικρότερα δείγματα είναι τα πιο κοινά. Οι επισκέπτες στις παραλίες βρίσκουν συχνά κοχύλια, σαλιγκάρια και αμμωνίτες —τα εμβληματικά εξαφανισμένα μαλάκια με το σπειροειδές κέλυφος που έδωσαν το όνομά τους και στην πρόσφατη ταινία με την Κέιτ Γουίνσλετ για την πρωτοπόρο παλαιοντολόγο Μαίρη Άνινγκ.

  • Οι κορυφαίοι θηρευτές: Οι ιχθυόσαυροι ήταν τα πιο πολυπληθή μεγάλα αρπακτικά. Πιο σπάνιοι ήταν οι πλειόσαυροι και οι πλεσιοσκόποι. Οι τελευταίοι έμοιαζαν αρχικά με το «τέρας του Λοχ Νες» (μεγάλο σώμα, τέσσερα πτερύγια και μακρύ λαιμό), για να εξελιχθούν στη συνέχεια σε πλειόσαυρους, με μικρότερο λαιμό, τεράστιο κεφάλι και γιγαντιαίο μέγεθος.

  • Ιπτάμενα και χερσαία είδη: Περιστασιακά, στα θαλάσσια πετρώματα εντοπίζονται απολιθώματα από πτερόσαυρους (ιπτάμενα ερπετά) που κυνηγούσαν ψάρια, καθώς και δεινόσαυροι της στεριάς που παρασύρθηκαν από τα κύματα στην ανοιχτή θάλασσα.

Οδηγός για ερασιτέχνες κυνηγούς απολιθωμάτων

Η Νήσος Ουάιτ, η οποία κατά την Πρώιμη Κρητιδική περίοδο ήταν ενωμένη με την ηπειρωτική Ευρώπη, φιλοξενούσε περισσότερα από 25 διαφορετικά είδη δεινοσαύρων (όπως οι Iguanodon, Baryonyx και Neovenator). Τα περισσότερα είναι εγκλωβισμένα στον γεωλογικό σχηματισμό Γουέσεξ (Wessex Formation), κατά μήκος μιας ακτογραμμής 17 χιλιομέτρων.

Οι ειδικοί ενθαρρύνουν τους ερασιτέχνες να δοκιμάσουν την τύχη τους, δίνοντας ωστόσο σαφείς οδηγίες ασφαλείας. Προτείνουν οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινούν με οργανωμένους περιπάτους που πραγματοποιούν τα τοπικά μουσεία, προκειμένου να μάθουν τι πρέπει να αναζητούν.

«Συμβουλεύουμε τους ερασιτέχνες να εστιάζουν σε ελεύθερα υλικά στην παραλία που μπορούν απλώς να περισυλλέξουν», τονίζει ο Δρ. Μπάτον. «Οτιδήποτε είναι βαθιά ενσωματωμένο στον βράχο πρέπει να αφήνεται στους ειδικούς, τόσο για τη βιωσιμότητα του χώρου όσο και για την ασφάλεια του ίδιου του δείγματος». Όπως καταλήγει, οι πιθανότητες να εντοπίσει κανείς έστω και ένα διαβρωμένο κομμάτι οστού δεινοσαύρου στις παραλίες της περιοχής είναι διαχρονικά πολύ υψηλές.

*Με πληροφορίες από BBC

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:55ΚΟΣΜΟΣ

Τρία δεξαμενόπλοια έσπασαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ για να πάρουν ιρανικό πετρέλαιο

22:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ

22:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το εντυπωσιακό drone show στη φιέστα τίτλου με Δικέφαλο Αετό, Αγιά Σοφιά και κούπα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Συγκίνηση στη φιέστα τίτλου με παιδική χορωδία και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

22:35LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Το συγκινητικό βίντεο μέσα από το νοσοκομείο - «Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε όλη αυτή την αγάπη»

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της «Ακτής του Ιουράσιου» - Γιατί οι βρετανικές παραλίες ξεβράζουν συνεχώς δεινοσαύρους

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των τριών περιπατητών στη Δίρφυ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πατέρας κατηγορείται για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του στο φάσμα του αυτισμού

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Εύβοια: Χάθηκαν 3 περιπατητές - Σπεύδει η πυροσβεστική

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: Εκπληκτικό παιχνίδι και αποτέλεσμα καταστροφή για τους Θεσσαλονικείς

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέος αιφνίδιος θάνατος κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών - Νεκρός ένας 53χρονος

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Αήττητη Πρωταθλήτρια η Ένωση, στο Champions League οι «ερυθρόλευκοι»

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Αιχμές για «ρωσικό δάκτυλο» πίσω από το νέο κόμμα της Καρυστιανού

21:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Live streaming η στέψη των Πρωταθλητών

21:25LIFESTYLE

Ελένη Ράντου για το μπούλινγκ που βίωσε ως παιδί: «Πήγαιναν στο μπαλκόνι και φώναζαν "γυαλάκια"»

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν σε λίγη ώρα σταθμοί του Μετρό - Μέχρι την Πέμπτη οι ρυθμίσεις

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Περιπατητές εντόπισαν όλμο σε δάσος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

22:35LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Το συγκινητικό βίντεο μέσα από το νοσοκομείο - «Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε όλη αυτή την αγάπη»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ξάνθη: 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα - Εικόνες από το σημείο

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ζευγάρι τουριστών στην Κρήτη: Άγνωστοι τους σημάδεψαν με όπλα στον ΒΟΑΚ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε ανατροπή αυτοκινήτου στο χωριό Αφάντου

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Εύβοια: Χάθηκαν 3 περιπατητές - Σπεύδει η πυροσβεστική

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

18:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γιώργος Σαμαράς

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Αιχμές για «ρωσικό δάκτυλο» πίσω από το νέο κόμμα της Καρυστιανού

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

20:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο Μητσοτάκη για το Συνέδριο της ΝΔ: Το σαφές μήνυμα για την επόμενη μέρα και το πείραγμα στον γιο του

18:43LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την υγεία του ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ