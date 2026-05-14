Ταϊλάνδη: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο γιγάντιο είδος δεινοσαύρου

Οι επιστήμονες λένε ότι ο Nagatitan chaiyaphumensis έζησε πριν από 100 έως 120 εκατομμύρια χρόνια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τον μεγαλύτερο μακρύλαιμο, φυτοφάγο δεινόσαυρο που έζησε ποτέ στη Νοτιοανατολική Ασία, εντόπισαν επιστήμονες. Ο Thitiwoot (Perth) Sethapanisakul, Ταϊλανδός διδακτορικός φοιτητής στο University College London Earth Sciences και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, τον αποκαλεί «τον τελευταίο τιτάνα» της Ταϊλάνδης.

«Δεν θα βρούμε άλλα απολιθώματα δεινοσαύρων σε νεότερους βράχους στην Ταϊλάνδη, καθιστώντας αυτόν τον δεινόσαυρο τον τελευταίο γίγαντα του είδους του που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βρούμε στην περιοχή», δήλωσε ο Sethapanichsakul στο ABC News.

Η επιστημονική ονομασία του δεινοσαύρου είναι Nagatitan chaiyaphumensis.

Το όνομα προέρχεται από το Naga, ένα μυθολογικό φιδοειδές ον που βρίσκεται στη λαογραφία της Νοτιοανατολικής Ασίας, και το titan, από τον Τιτάνα που είναι ένας από τους 12 γίγαντες της ελληνικής μυθολογίας. Το Chaiyaphum είναι η επαρχία της Ταϊλάνδης όπου ανακαλύφθηκαν τα αρχικά απολιθώματα.

Οι ντόπιοι στην επαρχία Chaiyaphum της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν τα απολιθώματα του δεινοσαύρου το 2016. Ενσωματωμένα σε έναν βραχώδη σχηματισμό κατά μήκος της πλευράς μιας λίμνης, το Τμήμα Ορυκτών Πόρων της περιοχής ανέσκαψε 10 οστά, συμπεριλαμβανομένου ενός οστού μπροστινού ποδιού που εκτιμάται ότι είναι σχεδόν δύο μέτρα.

«Στην πραγματικότητα, όταν είδα για πρώτη φορά το δείγμα, το είδος του οστού του μπροστινού ποδιού είναι στην πραγματικότητα ψηλότερο από εμένα, κάτι που είναι αρκετά περίεργο», είπε ο Sethapanichsakul.

Οι ομάδες ανασκαφής συνέχισαν να σκάβουν για στοιχεία μέχρι που τελείωσαν οι χρηματοδοτήσεις το 2020, σύμφωνα με τον Sethapanichsakul. Αφού έλαβε επιχορήγηση από την National Geographic Society το 2023, ένωσε τις δυνάμεις του με μια ομάδα ερευνητών και μαζί ανέλαβαν να ολοκληρώσουν τη μελέτη.

Μπορεί να ζύγιζε μέχρι και 27 τόνους

Από τα λείψανα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι είχαν ανακαλύψει κάτι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε προηγούμενο είδος δεινοσαύρου που έχει καταγραφεί στη Νοτιοανατολική Ασία: έναν τεράστιο δεινόσαυρο που εκτιμάται ότι ζύγιζε περίπου 27 τόνους όταν περιπλανιόταν στη Γη.

Αυτό είναι περισσότερο από διπλάσιο από το μέγεθος του μεγαλύτερου ζωντανού χερσαίου θηλαστικού στον κόσμο, του αφρικανικού ελέφαντα.

«Αυτός ο δεινόσαυρος είναι πολύ μοναδικός για εμάς, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ασία, λόγω του μεγέθους του», εξήγησε ο Sethapanichsakul. «Είναι τεράστιος σε σύγκριση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα».

Οι επιστήμονες λένε ότι ο Nagatitan chaiyaphumensis έζησε πριν από περίπου 100 έως 120 εκατομμύρια χρόνια κατά την Κρητιδική περίοδο. Η προϊστορική Ταϊλάνδη φιλοξενεί μερικούς από τους πιο ποικίλους δεινόσαυρους στην Ασία.

Ο Sethapanichsakul λέει ότι η ανακάλυψη ήταν κάτι περισσότερο από την ανακοίνωση ενός νέου δεινοσαύρου. Δημιούργησε μια ευκαιρία να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για την παλαιοντολογία στην Ταϊλάνδη, η οποία εισήλθε στον κόσμο αυτής της επιστήμης μόλις το 1986.

«Μελετάμε δεινόσαυρους στην Ταϊλάνδη μόνο για περίπου 40 χρόνια», είπε ο Sethapanichsakul. «Σε σύγκριση, ο κόσμος γνωρίζει για τους δεινόσαυρους πάνω από 200 χρόνια».

«Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, να κατανοήσουν τις αξίες της παλαιοντολογίας», πρόσθεσε. «Και το κάνουμε αυτό μέσω της ενημέρωσης. Το να έχουμε έναν ολοκαίνουργιο δεινόσαυρο για να ανακοινώσουμε και να ενθουσιάσουμε τον κόσμο, πραγματικά βοηθάει σε αυτό».

