Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 82-76: «Καθάρισαν» οι «γκρι» για το «ερυθρόλευκο» 1-0

Μια ανάσα από μια τεράστια ανατροπή, ανάλογη εκείνη του Game 4 του 2024 πήγε να κάνει ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΣΕΦ, αλλά η Βάσω Τσαρούχα και οι συνάδελφοί της είχαν άλλη άποψη.

Ο Ολυμπιακός παίζοντας πολύ καλύτερα στο πρώτο μέρος και με μεγάλο "όπλο" του την πολύ μεγάλη υπεροχή του στα ριμπάουντ, κατάφερε να προηγηθεί ακόμα και με 17 πόντους αλλά ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά επέστρεψε και πέρασε μπροστά, αλλά οι "γκρι" του έκλεψαν την νίκη μέσα από τα χέρια.

Μια αδιανόητη απόφαση/ανακάλυψη της Βάσως Τσαρούχα, 45,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, χάρισε στον Εβάν Φουρνιέ δυο βολές ακόμα και την νίκη στον Ολυμπιακό.

Είναι χαρακτηριστικό πως το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει εκτελέσει 29 βολές και ο Παναθηναϊκός μόλις 5. Και μάλιστα σε αγώνα που κρίθηκε στο σουτ.

Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό οι Τσέντι Όσμαν, Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου που είχαν 23, 20 και 14 πόντους αντίστοιχα. Αντίθετα 20 πόντους είχε ο Έβαν Φουρνιέ που είχε 2/10 τρίποντα, τη στιγμή που ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 1/13 σουτ.

Οι βολές ξεκίνησαν από νωρίς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Μπαρτζώκα να… αντιγράφει τον Μαρτίνεθ και κάθε φορά που ο Ναν έπαιρνε την μπάλα να πέφτουν πάνω του δύο παίκτες για να μπορέσουν να τον οδηγήσουν σε λάθος. Ο Αμερικανός παρά την πίεση κατάφερε με τρίποντο να δώσει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 4-5, αλλά ο Χέιζ-Ντέιβις ξεκίνησε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο το παιχνίδι. Άστοχος και με λάθος επιλογές, «ανάγκασε» τον Εργκίν Αταμάν να τον τραβήξει άμεσα στον πάγκο και να ρίξει στην «μάχη» τον Ντίνο Μήτογλου. Ο Ολυμπιακός με «όπλο» τις βολές έκανε το 7-5, δύο τρίποντα όμως από Όσμαν και Βεζένκοφ έκαναν το 10-5 στο πεντάλεπτο.

Στη συνέχεια ο Αταμάν το γύρισε στο small ball ρίχνοντας τον Μήτογλου στο «5» και τον Σορτς στον άσο, θέλοντας να πιέσει και να δώσει ανάσες στον Λεσόρ. Οι δύο ομάδες έβρισκαν σκορ από το τρίποντο, με τον Όσμαν να κάνει το 13-12, ενώ ένα καταπληκτικό κάρφωμα έδωσε αέρα τριών πόντων στην ομάδα του. Ο Ναν έπαιζε με πολύ «καθαρό» μυαλό και απάντησε για το 15-15, με τον Φουρνιέ να βρίσκει γκολ-φάουλ και τον Παπανικολάου να πετυχαίνει ένα απίστευτα τυχερό τρίποντο, πίσω από το κέντρο και χωρίς να βλέπει και να «κλείνει» το δεκάλεπτο με σκορ 21-17.

Ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή

Ο Ναν ξεκίνησε πολύ καλά στη δεύτερη περίοδο φτάνοντας τους 9 προσωπικούς πόντους. Ο Ολυμπιακός, όμως, είχε τις απαντήσεις, με τον Βεζένκοβ να πετυχαίνει εντυπωσιακό τρίποντο για το 24-20 και τον Τι Τζέι Σορτς να μειώνει προσωρινά σε 24-22. Οι βολές του Πίτερς για το 26-22 αποτέλεσαν την αρχή ενός εξαιρετικού διαστήματος για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και βρήκαν εύκολους πόντους στην επίθεση.

Με βολές του Γουόρντ και καλάθι του Μιλουτίνοφ η διαφορά ανέβηκε στο 30-22, την ώρα που ο Βεζένκοβ πέρασε στον πάγκο μετά από άτσαλη πτώση στο παρκέ. Το καλάθι του Τζόζεφ διαμόρφωσε το 35-24, δίνοντας για πρώτη φορά στο παιχνίδι διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 11-2 και συνέχισαν να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό, με τον Φουρνιέ να γράφει το 40-26 στο 17:25 και να φτάνει τους 10 πόντους. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις από τους Λεσόρ και Όσμαν, μειώνοντας σε 40-30, όμως ο Πίτερς πέτυχε το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου για το 42-30, δίνοντας στον Ολυμπιακό σημαντικό προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.

Ο έλεγχος στους «ερυθρόλευκους» και τους «γκρι»

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καλάθι του Παναθηναϊκού, με τον Γκραντ να ρίχνει τη διαφορά και τον Αμερικανό με ένα τρίποντο και ένα καλάθι στον αιφνιδιασμό από τον Ναν να κάνει το 49-37, με τους «πράσινους» να προσπαθούν να μαζέψουν τη διαφορά. Η ομάδα του Αταμάν, όμως, έμοιαζε να μην έχει καθόλου «καθαρό» μυαλό στην επίθεση, τη στιγμή που αμυντικά οι φιλοξενούμενοι δε μπορούσαν να παίξουν άμυνα, μιας και η κάθε επαφή ήταν φάουλ. Ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να ξεφύγει και πάλι, έχοντας φτάσει τις 18 βολές, με τον Παναθηναϊκό να έχει μόλις δύο, και το σκορ στο 25΄ήταν 55-41.

Ο Μήτογλου πήρε… φωτιά και ο Παναθηναϊκός επέστρεψε

Το δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου ανήκε αποκλειστικά στον Παναθηναϊκό και τον Ντίνο Μήτογλου. Αν και ο Ολυμπιακός έφτασε να προηγείται ακόμα και με 17 πόντους (54-37), ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Με τον Ντίνο Μήτογλου να κάνει το καλύτερο παιχνίδι της φετινής του πορείας οι «πράσινοι» επέστρεψαν. Ο Έλληνας παίκτης έκανε μεγάλη ζημιά από το «5» και με τρία στα τρία τρίποντα «οδήγησε» την ομάδα του σε επιμέρους σκορ 5-18, με το σκορ να γίνεται 59-55. Ο Ολυμπιακός είχε… κολλήσει επιθετικά μιας και δε μπορούσε να πάει στις βολές (22-2 στο τέλος της τρίτης περιόδου), αλλά έμενε μπροστά στο σκορ λόγω της κυριαρχίας του στα ριμπάουντ (35-16). Ο Μήτογλου όμως ήταν… σεληνιασμένος και έπαζει μόνος του τον Ολυμπιακό και με το τέταρτο συνεχόμενο τρίποντό του διαμόρφωσε το 62-58, που ήταν το σκορ περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και... πάγωσε το ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη και τελευταία περίοδο βρήκε τον εαυτό του και έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό. Με τους Ναν και Όσμαν να κάνουν τη διαφορά ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την ολική επαναφορά και με καλάθι του Τούρκου οι «πράσινοι» πέρασαν μπροστά με 64-65, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Και εκεί «μίλησαν» η Τσαρούχα και οι συνάδελφοί της. Οι «γκρι» το πήραν πάνω τους και αφού άφησαν το φάουλ του Ουόρντ πάνω στον Ναν, ο Τζόουνς βρήκε καλάθι στον αιφνιδιασμό, χρέωσαν τον Μήτογλου σε με ανύπαρκτο φάουλ και με τεχνική ποινή τον Αταμάν και έτσι ο Ολυμπιακός από το.. αγαπημένο του σημείο έκανε το 69-65. Ο Ναν όμως συνέχιζε να δίνει λύσεις, όπως και ο Όσμαν, ο οποίος με ένα ακόμα τρίποντο έφτασε τους 20 πόντους και έκανε το 73-73, 3:30 πριν το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να μη μπορεί να πάρει ριμπάουντ ούτε με… αίτηση.

1-0 με υπογραφή Τσαρούχα

Ο Παναθηναϊκός έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη για να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά και η Τσαρούχα για μία ακόμα φορά έδωσε τη λύση για τον Ολυμπιακό. Η διαιτητής με φοβερή ανακάλυψη 45,5 δεύτερα πριν από το τέλος χάρισε με το έτσι θέλω δύο βολές στον Φουρνιέ, βγάζοντας από τα σχοινιά τον Ολυμπιακό και δίνοντάς του αέρα 4 πόντων, 79-75, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάνει τις 27 βολές τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 5 και κάπου εκεί να... κλειδώνει το αποτέλεσμα για την ομάδα του Πειραιά.

Τα Δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76

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