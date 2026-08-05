ALPHA: Οι παρουσιάστριες που «ανοίγουν» τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι πρώτες εκπομπές στον ALPHA;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ALPHA: Οι παρουσιάστριες που «ανοίγουν» τη νέα τηλεοπτική σεζόν
LIFESTYLE
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  • Ο ALPHA διατηρεί τρεις σταθερές παρουσιάστριες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις και επιτυχία.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κάνει πρεμιέρα με το «Happy Day» στις 21 Σεπτεμβρίου, με την ίδια ομάδα σχολιαστών και αρχισυντάκτρια τη Μαίρη Παλιαλέξη.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκινά τη σεζόν με τη «Super Κατερίνα» στις 21 Σεπτεμβρίου, διατηρώντας τον ψυχαγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής.
  • Η Ναταλία Γερμανού κάνει πρεμιέρα με το «Καλύτερα δε γίνεται!» στις 26 Σεπτεμβρίου, με ανανεωμένη ομάδα και στόχο τη βελτίωση της θεματολογίας κάθε χρονιά.
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Με σταθερές αξίες θα κινηθεί ο ALPHA στον τομέα της ψυχαγωγίας, τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Επενδύοντας εδώ και χρόνια σε πρόσωπα και σε σχέσεις που αναπτύσσονται, τα στελέχη έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε τρεις παρουσιάστριες που αποτελούν συνώνυμο της επιτυχίας. Μάλιστα, έχουν «κλειδώσει» και οι πρεμιέρες των εκπομπών που στόχο έχουν να «πιάσουν» κορυφή.

Χαρακτηριστικά, στις 21 Σεπτεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα υποδεχτεί το κοινό στο πρώτο «Happy Day» της σεζόν. Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για 14η χρονιά στον ALPHA για να κάνει τα πρωινά πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο… Happy! Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, παραμένουν στις θέσεις τους και θα σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Ο Δήμος Βερύκιος, παρά τις φήμες που τον ήθελαν να σκέφτεται τη μετακίνησή του στο MEGA, θα μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας, με ανάλυση και πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας παραμένει η Μαίρη Παλιαλέξη.

Η προαναφερθείσα θα δώσει τη σκυτάλη, την ίδια ημέρα, στις 10.00, στην καλή της φίλη Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια θα κρατά συντροφιά με τη «Super Κατερίνα», με σκοπό να συνεχίσει την περσινή μεγάλη επιτυχία. Η εκπομπή παραμένει πιστή στον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα της, συνδυάζοντας lifestyle νέα αλλά και ενημέρωση με ουσία όποτε υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Στο πλευρό της και τη νέα σεζόν θα βρίσκονται ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα.

Λίγες ημέρες μετά, την 26η Σεπτεμβρίου, πηγαίνοντας κόντρα σε όσα ακούγονταν εδώ και καιρό για την εκπομπή, η Ναταλία Γερμανού θα κάνει πρεμιέρα με το «Καλύτερα δε γίνεται!». Σταθερή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, γνωρίζοντας όσο λίγοι από τηλεοπτικό μαραθώνιο, η παρουσιάστρια θα υποδεχτεί την ανανεωμένη ομάδα της. Μετά από κάποιες αποχωρήσεις συνεργατών, αναζητούνται νέα πρόσωπα για να συμπληρώσουν το team ενώ πληροφορίες θέλουν να «μαγειρεύεται» και μία ηχηρή-ενδιαφέρουσα επιστροφή. Η Ναταλία Γερμανού θα προχωρήσει και σε τονωτικές ενέσεις στη θεματολογία, καθώς στόχος της είναι κάθε χρονιά η εκπομπή να είναι και καλύτερη.

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