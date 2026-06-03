Παιανία: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκων από 30 άτομα

Snapshot Στην κεντρική πλατεία της Παιανίας σημειώθηκε άγρια συμπλοκή όπου ένας 17χρονος ξυλοκοπήθηκε από ομάδα 30 ανήλικων.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, δέχτηκε χτυπήματα με ρόπαλο στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ρόπαλα και επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε όποιον έβρισκαν.

Η αστυνομία συνέλαβε εννέα άτομα που επέβαιναν σε όχημα κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Στην πλατεία βρέθηκε και παραδόθηκε στην αστυνομία ένα ρόπαλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Snapshot powered by AI

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην κεντρική πλατεία της Παιανίας.

Ένας 17χρονος, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 30 άλλους ανήλικους με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Βίντεο -ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, καταγράφει τα πρώτα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής. Πέντε νεαροί από την παρέα των θυμάτων, τρέχουν έντρομοι σε επιχείρηση για να ζητήσουν βοήθεια.

Ομάδα 30 νεαρών υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τους επιτέθηκε άγρια, ακόμη και με ρόπαλα, στέλνοντας μάλιστα τον έναν στο νοσοκομείο.

«Βάραγαν όποιον έβρισκαν»

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο MEGA τις δραματικές στιγμές που έζησαν τα θύματα της επίθεσης.

«Μαζεύτηκαν από Κορωπί είκοσι-τριάντα άτομα και βάραγαν όποιον βρίσκανε. Τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Μάλλον δύο ρόπαλα είχαν μαζί τους, χτυπήθηκε ένα παιδί σίγουρα με ρόπαλο. Γροθιές, κλωτσιές, ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα».

Ο 17χρονος που καταγράφεται από την κάμερα με σκισμένη μπλούζα έχει δεχτεί χτυπήματα από ρόπαλο στο κεφάλι και φέρει αμυχές στο πρόσωπο. Ενώ έναν φίλο του, τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο του το σώμα. Το θράσος των δραστών δεν είχε όριο καθώς πριν διαφύγουν, του άρπαξαν μέχρι και τα παπούτσια που φορούσε.

Μέσα σε λίγα λεπτά φτάνουν στο σημείο τα πρώτα περιπολικά. Κάποιοι από τους δράστες το έβαλαν στα πόδια πεζοί άλλοι μπήκαν σε αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Λίγα μέτρα πιο μακριά, όμως, στην οδό Αναπαύσεως οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν 9 άτομα και τους πέρασαν χειροπέδες.

Ο 17χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ενώ πολίτες εντόπισαν ένα ρόπαλο πεταμένο στην πλατεία που χρησιμοποίησε ένας εκ των δραστών και το παρέδωσαν στους αστυνομικούς.

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