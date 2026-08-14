Νετανιάχου: Αποκάλεσε «Ισλαμική Δημοκρατία» τη Βρετανία – Πιρς Μόργκαν: «Ηλίθιος»
Ο Νετανιάχου μιλούσε σε συνέντευξη για την πολιτική και δημογραφική κατάσταση στη Βρετανία
Snapshot
- Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου περιέγραψε τη Βρετανία ως «Ισλαμική Δημοκρατία» σεέντευξη για την πολιτική και δημογραφική κατάσταση της χώρας.
- Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφερόταν στη μετανάστευση και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
- Ο Βρετανός παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου «ηλίθιο» μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Το περιστατικό τροφοδότησε δημόσιο διάλογο και αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αναφέρθηκε στη μετανάστευση και αποκάλεσε «Ισλαμική Δημοκρατία» τη Βρετανία.
Ο Νετανιάχου μιλούσε σε συνέντευξη για την πολιτική και δημογραφική κατάσταση στη Βρετανία. Σε εκείνο το σημείο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε: «Θα δείτε τώρα τη Βρετανία, πως ονομάζεται, η Ισλαμική Δημοκρατίας της Βρετανίας (…) Ναι αλλά κάποιος είπε ότι ξέρετε η πρώτη Ισλαμική Δημοκρατία με όπλα Γρεναδιέρων θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας».
Τα σχόλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού προκάλεσαν την οργή του Βρετανού παρουσιαστή, Πιρς Μόργκαν, ο οποίος δημοσίευσε το σχετικό βίντεο με τη δήλωση του Νετανιάχου και στη λεζάντα έγραψε: «Ηλίθιε».