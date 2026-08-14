Νετανιάχου: Αποκάλεσε «Ισλαμική Δημοκρατία» τη Βρετανία – Πιρς Μόργκαν: «Ηλίθιος»

Snapshot Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου περιέγραψε τη Βρετανία ως «Ισλαμική Δημοκρατία» σεέντευξη για την πολιτική και δημογραφική κατάσταση της χώρας.

Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφερόταν στη μετανάστευση και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Βρετανός παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου «ηλίθιο» μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό τροφοδότησε δημόσιο διάλογο και αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αναφέρθηκε στη μετανάστευση και αποκάλεσε «Ισλαμική Δημοκρατία» τη Βρετανία.

Ο Νετανιάχου μιλούσε σε συνέντευξη για την πολιτική και δημογραφική κατάσταση στη Βρετανία. Σε εκείνο το σημείο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε: «Θα δείτε τώρα τη Βρετανία, πως ονομάζεται, η Ισλαμική Δημοκρατίας της Βρετανίας (…) Ναι αλλά κάποιος είπε ότι ξέρετε η πρώτη Ισλαμική Δημοκρατία με όπλα Γρεναδιέρων θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας».

Τα σχόλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού προκάλεσαν την οργή του Βρετανού παρουσιαστή, Πιρς Μόργκαν, ο οποίος δημοσίευσε το σχετικό βίντεο με τη δήλωση του Νετανιάχου και στη λεζάντα έγραψε: «Ηλίθιε».