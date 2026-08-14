Βιολόγος και «συνοδός»: Η γυναίκα που ανατίναξε Ουκρανό καταζητούμενο για προδοσία στην Κριμαία

Η 32χρονη φέρεται να ομολόγησε την ενοχή της - Σε κρυπτονομίσματα η πληρωμή της από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βιολόγος και «συνοδός»: Η γυναίκα που ανατίναξε Ουκρανό καταζητούμενο για προδοσία στην Κριμαία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία 32χρονη Ρωσίδα, Margarita Reut, συνελήφθη στη Σεβαστούπολη για την βομβιστική επίθεση που σκότωσε τον καταζητούμενο Ουκρανό ναυτικό διοικητή Ρόμπερτ Σαγκέεφ, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.
  • Η Reut ομολόγησε την ενοχή της και δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τη δολοφονία, ενώ φέρεται να πληρώθηκε σε κρυπτονομίσματα και να σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό.
  • Ο Σαγκέεφ ήταν διαβόητος Ουκρανός αξιωματικός που αυτομόλησε στη Ρωσία το 2014 και είχε καταδικαστεί από το ουκρανικό κράτος για εσχάτη προδοσία το 2022.
  • Η επίθεση στη Σεβαστούπολη είναι μέρος σειράς επιθέσεων σε στρατιωτικούς αξιωματούχους που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια τον τελευταίο μήνα.
  • Η Σεβαστούπολη, όπου έγινε η επίθεση, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, περιοχή που η Ρωσία κατέχει από το 2014 και που αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών αντεπιθέσεων.
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Μία 32χρονη συνελήφθη στη Σεβαστούπολη ως ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση που σκότωσε τον πρώην ναυτικό διοικητή Ρόμπερτ Μανσούροβιτς Σαγκέεφ, καταζητούμενο από το Κίεβο για εσχάτη προδοσία από το 2022.

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Η Margarita Reut, σύμφωνα με τη Telegraph, φέρεται να πραγματοποίησε τη βομβιστική επίθεση για λογαριασμό των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών. Τοποθέτησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό σε έναν κάδο δίπλα σε ένα παγκάκι ενώ ο πρώην διοικητής κατέβαινε μια σκάλα στη λεωφόρο Stoletovsky με έναν φίλο του, ανέφεραν κανάλια Telegram που συνδέονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Η έκρηξη φέρεται να ήταν τόσο δυνατή που οι κάτοικοι την μπέρδεψαν με επίθεση με drone σε κτήριο κατοικιών. Ο Σαγκέεφ ήταν ένας διαβόητος Ουκρανός αξιωματικός του ναυτικού που αυτομόλησε στη Ρωσία κατά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Ο Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, ο περιφερειακός κυβερνήτης, δεν αναγνώρισε το θύμα της επίθεσης, αλλά είπε: «Αυτό το κυνικό έγκλημα εναντίον ενός αξιωματικού είναι βαθιά ανησυχητικό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ενήργησε κατόπιν εντολής των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών και δεν δείχνει καμία μεταμέλεια για τις πράξεις της».

Η Reut, Ρωσίδα υπήκοος, γεννήθηκε στο Γιαροσλάβλ, μια πόλη περίπου 160 μίλια βορειοανατολικά της Μόσχας, και έζησε στο Σότσι, ένα θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα. Έκανε συχνά ταξίδια στην Κριμαία, σύμφωνα με το Mash, ένα ρωσικό κανάλι Telegram με συνδέσμους με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Reut φέρεται να εμφανίστηκε σε ιστότοπους συνοδών και εργάστηκε επίσης ως βιολόγος σε ένα εργαστήριο παραγωγής κολπικών υπόθετων με έγχυση λουλουδιών.

Τον Ιούλιο του 2025, είχε μια προηγούμενη σύγκρουση με την αστυνομία αφού φέρεται να φώναξε «Σας αξίζει, Ρώσοι!» ως απάντηση στην είδηση για επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον σιδηροδρομικό σταθμό Libhaya στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας ενώ ταξίδευε με δημόσιο τρένο από τη Σαμάρα στο Άντλερ.

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Το περιστατικό της χάρισε πρόστιμο 30.000 ρούβλια για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού, εκτός από δύο ημέρες κράτησης για αντίσταση στην αστυνομία. Ακόμα κι έτσι, τον περασμένο Φεβρουάριο δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ότι ένιωθε ντροπή που είναι Ρωσίδα.

Κατά την ανάκριση, η Reut ρωτήθηκε αν μετάνιωσε που σκότωσε έναν αξιωματικό του ρωσικού στρατού, στην οποία απάντησε «όχι», ανέφερε το Mash. Το κανάλι ισχυρίστηκε ότι είχε πληρωθεί σε κρυπτονομίσματα για την επίθεση και ότι σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο Σαγκέεφ διοικούσε το ουκρανικό υποβρύχιο Zaporizhzhia όταν άλλαξε πλευρά.

Το Myrotvorets, ένας ανεπίσημος ουκρανικός ιστότοπος που διαθέτει βάση δεδομένων με άτομα που περιγράφονται ως εγκληματίες πολέμου ή προδότες, είπε ότι ο Σαγκέεφ είχε «εκκαθαριστεί».

Το Zaporizhzhia είναι ένα ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο ντίζελ Project 641. Ήταν το μοναδικό υποβρύχιο του ουκρανικού ναυτικού μέχρι που έπεσε υπό ρωσικό έλεγχο μετά την κατάσχεσή του τον Μάρτιο του 2014.

Ο Σαγκέεφ ήταν ένας από τους πιο γνωστούς αποστάτες όταν καταλήφθηκε η Κριμαία. Συνέχισε να υπηρετεί ως διοικητής του υποβρυχίου του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας Veliky Novgorod και αργότερα αναπληρωτής διοικητής της 4ης Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας Υποβρυχίων της Ρωσίας.

Το ουκρανικό κρατικό γραφείο ερευνών τον ειδοποίησε επίσημα ως ύποπτο για εσχάτη προδοσία το 2022, λέγοντας ότι συμμετείχε στον πόλεμο πλήρους κλίμακας κατά της πατρίδας του.

Είναι η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων σε στρατιωτικούς αξιωματούχους που βοηθούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια αυτόν τον μήνα.

Στις 5 Αυγούστου, ο Vladimir Tkachuk, ο ιδρυτής του ιδιωτικού κατασκευαστή drone Uraldronzavod, τραυματίστηκε σοβαρά κοντά στο Εκατερίνμπουργκ από βόμβα αυτοκινήτου που εξερράγη κάτω από τη Mercedes του. Ο σωματοφύλακάς του σκοτώθηκε.

Την 1η Αυγούστου, μια έκρηξη στο ιταλικό εστιατόριο Balzi Rossi στο κέντρο της Μόσχας σκότωσε πέντε ανθρώπους, προφανώς με στόχο τον Alexander Chayko, τον διοικητή των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων. Η Μόσχα δεν κατονόμασε τα θύματα της έκρηξης, αλλά ρωσικά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο γαμπρός του Chayko Daniil Peredriy και ένας άλλος συγγενής η Yulia Kirillova ήταν μεταξύ των νεκρών. Η κόρη του Chayko λέγεται ότι υπέστη εγκεφαλική βλάβη.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, πέντε εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Σεβαστούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014. Η Μόσχα χρησιμοποίησε τη χερσόνησο για να εξαπολύσει την πλήρους κλίμακας επίθεσή της το 2022 και η Ουκρανία την έχει στοχεύσει συχνά σε αντεπιθέσεις.

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