Βρετανία: Επίσκοπος κατηγορείται ότι βίασε 15χρονη - Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση

Snapshot Ο επίσκοπος του Νόρθαμπτον, Ντέιβιντ Όκλεϊ, κατηγορείται για τον βιασμό ενός 15χρονου κοριτσιού στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η αστυνομία του Στάφορντσαϊρ τον κατηγόρησε τον Ιούνιο για δύο αδικήματα βιασμού ανηλίκου μετά από έρευνα.

Ο Όκλεϊ εμφανίστηκε στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ μέσω βιντεοσύνδεσης για την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση υπό τον όρο να μην επικοινωνήσει με το φερόμενο θύμα ή την οικογένειά της, με την επόμενη ακρόαση προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο λόγω της σοβαρότητας και του χαρακτήρα των κατηγοριών. Snapshot powered by AI

Την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου αντιμετωπίζει ο 70χρονος επίσκοπος του Νόρθαμπτον στη Βρετανία, Ντέιβιντ Όκλεϊ. Το κορίτσι ήταν 15 ετών στις αρχές της δεκαετίας του 2000 όταν είχαν σεξουαλικές επαφές.

Εκείνη την περίοδο ο Ντέιβιντ Όκλεϊ είχε περάσει τα 40 και εργαζόταν ως καθολικός ιερέας. Τον περασμένο Ιούνιο κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα βιασμού κοριτσιού ηλικίας κάτω των 16 ετών, μετά από έρευνα της ομάδας της Αστυνομίας του Στάφορντσαϊρ που ειδικεύεται σε υποθέσεις βιασμού και σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων.

Εμφανίστηκε στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ την περασμένη Πέμπτη μέσω βιντεοσύνδεσης από το γραφείο του δικηγόρου του για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για πρώτη φορά.

Η εισαγγελέας Σάρα Μάντεν δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Ντέιβιντ Όκλε και το κορίτσι «άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού… μετά από ένα προσκύνημα στη Λούρδη».« Αναφέρει ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον κατηγορούμενο σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις», είπε η εισαγγελέας.

Η Λούρδη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, προσελκύει κάθε χρόνο πλήθη προσκυνητών στο Ιερό της Παναγίας της Λούρδης – ένα από τα πιο επισκέψιμα καθολικά ιερά στον κόσμο.

Ο Όκλεϊ, που χειροτονήθηκε το 1980, έγινε επίσκοπος του Νόρθαμπτον το 2020. Συνελήφθη λή από την αστυνομία τον περασμένο Σεπτέμβριο και εγκατέλειψε τα καθήκοντά του.

Ο δικαστής δήλωσε: «Δεδομένου του χαρακτήρα της υπόθεσης και της προηγούμενης απασχόλησης του κατηγορουμένου, η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο».

Ο Όκλεϊ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, υπό τον όρο να μην επικοινωνήσει με το φερόμενο θύμα ή την οικογένειά της, εν αναμονή της ακροαματικής διαδικασίας για την απολογία του στις 10 Σεπτεμβρίου.